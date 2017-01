I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni ultima puntata 6 febbraio e news: finale di stagione col "giallo", le pagelle della puntata

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: - I TOP DELLA PUNTATA: Una puntata davvero molto avvincente quella de I Bastardi di Pizzofalcone del 30 gennaio 2017: tra i top, cioè i momenti più avvincenti dell'episodio, troviamo il vero e proprio plot della serata. Cioè quello dell'omicidio di una ragazza di colore Angela, in una location molto particolare, una parrocchia. Prima i sospetti sono ricaduti su un ragazzo di colore, scoperto essere poi suo fratello, poi addirittura sul parroco stesso, salvo poi arrivare al colpevole, cioè Marzio, uno dei ragazzi volontari della chiesa con cui Don Michele aveva instaurato un bel rapporto. Ecco, quello della "Chiesa" e addirittura di un omicidio in Chiesa è un tema molto delicato soprattutto per il pubblico dai Rai1 che, invece, non si è fatto intimidire dalla tematica scottante e ne ha parlato con molto orgoglio e coraggio, ottenendo la fiducia anche del pubblico che ha apprezzato molto la scelta e seguito la puntata con attenzione.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: I FLOP DELLA PUNTATA: Tanti, purtroppo, i flop di questo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone in onda in prima serata su Rai 1: tra questi, il ruolo di Marco Aragona, interpretato da Antonio Follett, che si vede immischiato in un "triangolo" un po' difficoltoso, aggrovigliato tra le pressioni del padre che lo vorrebbero in un'altra città (Avellino e non più Napoli) e la cameriera dell'albergo, che sembra molto propensa a un appuntamento con lui ma viene poi "scartata" per una scelta sbagliata di Marco che poi, pentendosi, si trova ormai senza più speranze. Un altro flop, purtroppo, anche l'interpretazione di Frate Leonardo, che con fare sospetto è andato a trovare Musilla, cittadino depresso osservato da Pisanelli, che caso strano viene trovato poi senza vita, a causa di un "suicidio" che però non torna molto, vista l'espressione molto pericolosa e sospetta dello stesso frate, che invece va a collidere con la figura di Don Michele. (Fabiola Granier)

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: UN BRUTTO EPILOGO PER LA FINE DELLA SERIE? - I bastardi di Pizzofalcone si sta avviando alla sua conclusione e il 6 febbraio si terrà l'ultima puntata della serie televisiva con protagonista il commissario Lojacono. Sappiamo che il tema della puntata avrà per protagonista il rapimento di un bambino durante una gita scolastica: un tema scottante e pesante che sicuramente coinvolgerà moltissimo i telespettatori fan della serie. Ovviamente tutti sperano nel lieto fine, ma cosa accadrà se invece la produzione de I Bastardi di Pizzofalcone ha deciso di chiudere la prima stagione della serie televisiva con un finale tragico e pieno di lacrime? Ovviamente non lo possiamo sapere, ma una cosa è certa: i Bastardi hanno avuto un gran successo e proprio per questo si farà la seconda stagione del telefilm che, insieme a Rocco Schiavone, è una delle fiction che più sono state apprezzate dai telespettatori negli ultimi mesi. Che, ovviamente, sperano in un epilogo positivo per i bastardi di Pizzofalcone.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: IL RISCATTO DEL COMMISSARIO LOJACONO - Il commissario Lojacono, protagonista de I bastardi di Pizzofalcone interpretato da Alessandro Gassman, è sicuramente un personaggio che nel corso delle puntate è riuscito a riscattarsi rispetto a quando ha messo piede per la prima volta nel commissario napoletano. La sua sede aveva una brutta nomea a causa dei poliziotti corrotti che aveva ospitato in precedenza: anche Lojacono, una volta arrivato, non era proprio la punta di diamante che tutti si aspettavano, anche perché aveva un passato considerato da tutti torbido. Accusato ingiustamente dai vecchi colleghi di avere rapporti e avere favorito la mafia, ha però riportato lustro al nome del commissariato di Pizzofalcone iniziando a risolvere con maestria e competenza i primi omicidi. Il suo personaggio è arrivato ad avere un riscatto nel corso di tutta la prima stagione de I bastardi di Pizzofalcone, che ha portato il commissario Lojacono a non sentirsi più un outsider, ma un elemento fondamentale per debellare il crimine da Napoli.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: IL PEGGIOR INCUBO DI LOJACONO (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Il 6 febbraio va in onda la sesta e ultima puntata della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone: quale caso si troverà ad affrontare adesso l'ispettore Lojacono? Questa volta il poliziotto interpretato dall'attore Alessandro Gassman si troverà davanti uno dei quasi che un appartenente alle forze dell'ordine spera di non dover mai trovare sulla sua strada, ossia il rapimento di un bambino. Il piccolo si trovava in gita con la sua classe a Napoli, in un museo, da dove è sparito in maniera misteriosa. L'ispettore Lojacono cerca quindi di capire innanzitutto da dove proviene il bambino e notano che la sua famiglia è molto ricca, visto che sono degli imprenditori. Nonostante l'impegno messo, le indagini non procedono spedite e l'ispettore dovrà fare una corsa contro il tempo per trovare il bambino e riconsegnarlo vivo alla sua famiglia. Purtroppo si troverà ad affrontare bugie e mezze verità, cosa che non sarà si aiuto nelle ricerche.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI 6 FEBBRAIO: NAPOLI E ALESSANDRO GASSMAN (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - In un'intervista rilasciata a Rainews, Alessandro Gassman, protagonista de I Bastardi di Pizzofalcone ha detto che la serie televisiva di cui è protagonista lo hanno fatto avvicinare molto alla città dove è ambientata la fiction, ossia Napoli. "Prima il mio rapporto con Napoli era basato, in sostanza, su luoghi comuni, su una conoscenza superficiale; da 25 anni andavo a Napoli per una o due settimane l'anno, per i miei spettacoli, ma alla fine vedevo sempre gli stessi posti, facevo le stesse cose". Per girare I Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassman ha passato molto tempo nella città: si è documentato, ha cercato di sapere di più sulla sua storia e, soprattutto, ha iniziato a studiare tutte le sue caratteristiche e le sue sfaccettature: insomma, Gassman ha finalmente scoperto quei "mille colori" di cui canta Pino Daniele."Ora ho avuto modo di conoscere un'altra Napoli, soprattutto grazie a de Giovanni che mi ha aiutato a vedere e a capire la città che lui descrive, un luogo straordinario che, come la Rete, raccoglie il meglio e il peggio e li fa convivere: ad esempio un'imbattibile vivacità e forza artistica e culturale e una fortissima presa del crimine organizzato. Una città che ho appena imparato a conoscere e che già mi manca, per la quale provo nostalgia

