IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: Lina Sastri nei panni dell’avvocato Di Cioccio (oggi, 30 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: VIDEO, PARLA LINA SASTRI CHE INTERPRETERÀ DELIA DI CIOCCIO - Al centro del prossimo appuntamento con Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo - in onda venerdì 3 febbraio 2017 sul piccolo schermo di Canale 5 - ci sarà anche l’attrice Lina Sastri, che interpreta i panni dell’avvocato Delia Di Cioccio, storica cliente del salone di bellezza guidato da Luca Manfridi (Massimo Bellinzoni). Delia sarà al centro delle vicende anche per la rivelazione che suo marito Giancarlo (Paolo Sassanelli) le farà: “Mi fa piacere partecipare a qualcosa che ha il piglio della commedia” ha spiegato Lina Sastri in un video pubblicato sul canale YouTube di Ares Film, per poi aggiungere “il regista che fa Il bello delle donne si chiama Eros, credo che sia la cosa più bella che ci potesse capitare”. Il personaggio interpretato da Lina Sastri dovrà affrontare una verità non semplice: Giancarlo, infatti, ha deciso di cambiare sesso, e la sua scelta costringerà la moglie a scontrarsi faccia a faccia con i pregiudizi e a confrontarsi con l’amore. Come se la caverà l’attrice nei panni dell’avvocatessa Di Cioccio? In attesa di ritrovarla in scena ne Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo, clicca qui per vedere il video dove è protagonista.

