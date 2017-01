IL CASO O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY/ Anticipazioni puntata 30 gennaio 2017: Marcia attaccata dai media, Cochran ha già vinto?

IL CASO O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Il caso O.J. Simpson: American Crime Story, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "La carta del razzismo" e "Marcia, Marcia, Marcia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un pranzo con i figli, Robert Kardashian (David Schwimmer) inizia a credere che O.J. (Cuba Gooding Jr) possa essere in realtà colpevole di duplice omicidio. Nel frattempo, Marcia (Sarah Paulson) parla alla stampa accusando apertamente la star del football di essere un crudele assassino, annunciando che in casi estremi potrebbe ricevere anche la pena di morte. Shapiro (John Travolta) invece inizia ad entrare in confusione soprattutto per la risonanza mediatica che sta avendo il caso. Decide di rivolgersi al suo vecchio mentore Lee Bailey (Nathan Lane) perché lo aiuti a formare un team in grado di ribaltare la situazione a favore di Simpson. Grazie a Alan Dershowitz (Evan Handler) si scopre che uno dei detective che è entrato in contatto con le prove, Mark Furhman, è stato accusato più volte di essere un razzista. Più tardi, Marcia scopre che la sua testimone numero 1 non potrà comparire alla sbarra perché ha accettato dei soldi per comparire sui telegiornali. Shapiro sceglie di rivolgersi anche a Johnnie Cochran (Courtney B. Vance) per portare dalla sua parte l'opinione pubblica ed avere un membro della comunità afroamericana a proprio vantaggio. Tuttavia, Cochran deve prima essere sicuro che O.J. sia innocente e pretende di parlare con l'attore. Shapiro decide di adottare la linea dura durante il processo preliminare, preferendo smontare ogni mozione dell'accusa. Tutte le volte in cui Marcia prende la parola, Cockran trova il modo di appellarsi a qualsiasi cavillo. Anche quando l'assistente procuratore federale avanza la richiesta di analizzare il capello dell'imputato, l'avvocato ottiene un processo a partire per stabilire il quantitativo necessario per il test. Cochran nota allo stesso tempo che l'aspetto di O.J. potrebbe metterlo in cattiva luce agli occhi della giuria, dato che è visibilmente trascurato. Nel frattempo, Shapiro rivela a Lee che non intende pagarlo per il suo consulto, spingendo l'ex mentore ad agire alle sue spalle. Lee infatti incontra Cochran e gli suggerisce di fare fuori Shapiro approfittando delle vacanze imminenti, che l'avvocato trascorrerà alle Hawaii. Lee gli suggerisce anche di mettere in cattiva luce Shapiro con la stampa, rivelando alcuni particolari segreti ed insinuando che non sia la scelta adatta per ottenere una vittoria. Nel frattempo, la Faye continua a parlare nei vari talk show dei retroscena della vita di Nicole, sua amica di infanzia, e dei vari episodi di violenza subiti da O.J. Simpson. Scoperto l'inganno, Shapiro cerca di convincere la star a scendere a compromessi con il patteggiamento, non sapendo di aver appena segnato a favore di Cochran che ottiene il mandato totale da parte del cliente.

IL CASO O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY, ANTICIPAZIONI DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 5 "LA CARTA DEL RAZZISMO" - Cochran decide di fare una mossa azzardata e puntare tutto sul passato del detective Furhman, insinuando che l'arresto di O.J. sia stato dettato dal suo particolare odio nei confronti della comunità afroamericana. Neel frattempo, Marcia chiede l'aiuto di Darden perché istruisca il detective in modo tale che possa affrontare il processo, ma l'avvocato scopre alcuni particolari che potrebbero mettere a rischio la loro linea difensiva. Nel frattempo, Cochran fa di tutto per far apparire O.J. un membro esemplare della comunità, sfruttando a proprio vantaggio un finto arredamento che piazza all'interno della villa di sua proprietà. EPISODIO 6 "MARCIA, MARCIA, MARCIA" - Marcia inizia ad avere dei problemi personali a causa del divorzio ed alla richiesta dell'ex marito di poter avere l'affidamento esclusivo dei figli. A questo si aggiunge la testimonianza chiave della sorella di Nicole, che riporta alla Corte un episodio particolarmente violento di cui si è reso protagonista Simpson. I media iniziano inoltre a criticare il look scelto da Marcia, sia per i capelli che per il vestiario, spingendo il Procuratore ad insinuare che l'avvocato dovrebbe fare dei cambiamenti.

© Riproduzione Riservata.