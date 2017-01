Il prescelto / Le curiosità del film con Nicolas Cage e Kate Beahan. Ecco come guardare il film in diretta streaming

IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Il prescelto, è il film che andrà in onda su Iris oggi, lunedì 30 gennaio 2017. La pellicola thriller è stata affidata alla regia di Neil LaBute con soggetto scritto da Anthony Shaffer, sceneggiatura adattata dallo stesso regista ed è il remake del film The Wicker uscito nel 1973 e diretto da Robin Hardy e con Christopher Lee e Edward Woodward. Le musiche del film sono state composte da Angelo Badalamenti, il montaggio è stato realizzato da Joel Plotch mentre i costumi di scena sono stati creati da Lynette Meyer. Questa pellicola è remake del film omonimo uscito nel 1973 ma tuttavia presenta alcune sostanziali differenze. Nel film del ’73 il poliziotto era un uomo caratterizzato da un profondo sentimento religioso che era in lotta per i propri ideali mentre in questo remake il poliziotto deve fare i conti con una comunità animata da sentimenti ecologisti ma che tuttavia vogliono arrivare a schiavizzare i maschi. Da segnalare tra le curiosità legate al film che la pellicola sia stata dedicata al chitarrista del gruppo rock dei Ramones, Johnny Ramones che ebbe l’idea di far presenta a Nicolas Cage la pellicola del 1973 dandogli così l’idea di realizzarne un remake (infatti Nicolas Cage figura tra i produttori della pellicola).

IL PRESCELTO, FILM IN ONDA OGGI 30 GENNAIO 2017, SU IRIS: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio va in onda su Iris il film Il prescelto a partire dalle ore 21:00. Remake di un omonimo film del 1973 diretto da Robin Hardy (con il titolo originale di The wicker man), Il prescelto è un film del 2006 diretto da Neil LaBute con Nicolas Cage, a differenza dell'originale, questo film si può definire nel complesso un thriller e non un horror come l'originale. Nicolas Cage, che ha conosciuto il film del 1973 grazie a Johnny Ramone, abbraccia, dunque, nuovamente il genere del fantascientifico/thriller con cui avrà fortuna e riscontri commerciali negli anni a venire. Il film, però, non fu accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica, la pellicola ricevette 5 nomination ai Razzie Awards, una sorta di inverso degli Oscar, e lo stesso Nicolas Cage fu bacchettato dalla critica. Nel trailer italiano (che potete vedere qui) di Medusa Film, viene introdotta brevemente la trama del film, con alcune scene spettacolari con protagonista Cage. Per chi lo desidera la diretta streaming del film che sarà disponibile sul sito Mediaset dedicato raggiungibile cliccando qui.

IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GENNAIO 2017: IL CAST - Il prescelto è il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller con il titolo originale The Wicker Man, il film è stato realizzato nel 2006 dalla casa cinematografica della Saturn Films per una durata complessivamente pari a 102 minuti, ed è stata diretta dal regista Neil LaBute. Nel cast sono presenti Nicolas Cage, Kate Beahan, Ellen Burstyn e Frances Conroy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in una piccola e sperduta isola degli Stati Uniti, Summers Isle, posizionata sulla costa occidentale. In questo posto arriva Edward Malus (Nicolas Cage), agente di polizia che viene chiamato da una sua ex fidanzata, Willow (Kate Beahan) la quale gli chiede il suo aiuto in quanto proprio su quell’isola è scomparsa la propria adorata figlia, la piccola Rowan (Erika-Shaye Gair). Arrivato sull’isola Edward non ha una buona impressione di quel posto, tuttavia si mette alla ricerca di quella bambina anche se con la propria ex fidanzata ha un conto in sospeso, in quanto aveva deciso di chiudere la relazione con lui poco prima della celebrazione delle loro nozze. Le sua caparbietà e la sua voglia di risolvere il caso si fanno ancora più insistenti di fronte alla scioccante notizia che la stessa Willow gli confessa, la piccola Rowan è sua figlia. Il detective allora si mette a lavoro più che mai pur di ritrovare sua figlia scomparsa, ma ben presto viene a conoscenza dell’esistenza di una sorta di società matriarcale in cui si venerano riti pagani. Questa cosa inizia a preoccuparlo moltissimo e a spaventarlo in quanto crede che sua figlia sia stata rapita proprio dai membri di questa società come vittima sacrificale agli dei. Tuttavia l’uomo senza neanche rendersene conto si trova suo malgrado ad essere egli stesso una vittima di quella comunità neo-pagana. Infatti la richiesta d’aiuto che la sua ex Millow gli aveva inviato era un modo dell’intera società per portarlo sull’isola e per fare in modo che egli stesso fosse la vittima sacrificale. Le intenzioni di Millow e di tutti gli altri membri infatti è di bruciare vivo Edward per mano di sua figlia Rowan.

