ANTICIPAZIONI IL SEGRETO / Puntate spagnole e italiane: Alfonso riaccende l'animo dei fan, cosa sarà in grado di fare adesso?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO 2017: UN NUOVO INIZIO PER EMILIA E ALFONSO? IL PUBBLICO NON HA DUBBI - Quale sarà il destino di Emilia e Alfonso nelle prossime puntate de Il Segreto? I telespettatori non hanno dubbi, i due protagonisti della soap, dopo il lungo periodo di separazione, torneranno presto l'uno nelle braccia dell'altra. Alfonso, infatti, ha sorpreso tutti nella puntata in prima serata di ieri, quando grazie a suo fratello Ramiro si è risvegliato dal suo torpore e ha scelto di correre da sua moglie per cercare di farla ragionare ancora una volta. Ecco cosa pensano questa storia i tanti telespettatori sui social : "Ma dove devi andare Emilia? Basta su con questa pagliacciata, pussa a casa", "Alfonso corri!!! Corri come un fulmine, non puoi perdere la tua ultima chance", "Emilia tanto non vai da nessuna parte. Tornerai dal tuo amore da più di 20 anni". Emilia e Alfonso sono una delle coppie più longeve della soap, di conseguenza molti fan sperano di rivederli al più presto assieme come un tempo. Ma riusciranno a regalare ai loro fan il tanto atteso lieto fine?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO: Nel corso della prossima puntata la Montenegro cercherà di prendersi legalmente il Jaral. Emilia e Cesar saranno pronti a partire, ma arriverà Alfonso che farà una dichiarazione alla Ulloa. Cosa deciderà a questo punto Emilia? Nuova vita per Emilia, che nonostante i tanti dubbi e le insistenze di suo figlio Matias, ha scelto di lasciare Puente Viejo per partire con Cesar e dare il via alla sua nuova vita. Alfonso, però, ha finalmente deciso di reagire e su consiglio di suo fratello ha cercato di raggiungere la sua amata per tentare il tutto e per tutto. La scena clou della soap spagnola è quella riguardante Eliseo e Severo. Il primo chiama alla Miel Amarga e informa il Santacruz di voler far prostituire Sol e Candela. L'uomo resta senza parole ed è costretto a confessare quanto ha saputo a Lucas, che è furioso.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SEVERO SI ALLONTANA DA PUENTE VIEJO - La tragedia della famiglia Santacruz sarà grande protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto in onda questa settimana. Severo tornerà a casa annunciando che Candela e il bambino che portava in grembo non sono sopravvissuti al parto. Sarà disperato e troverà il sostegno morale di Carmelo e di tutti gli abitanti di Puente Viejo, distrutti per questa nuova prova che l'imprenditore dovrà affrontare (ricordiamo che poche settimane fa è morta anche Sol, avvelenata da Severiano il bello). Non sembreranno quindi esserci più dubbi riguardo questa ennesima tragedia, ma come dimenticare il fatto che il corpo della pasticcera e del suo bambino non si vedranno? A ciò si aggiunge un altro strano comportamento di Severo che comunicherà la sua necessità di allontanarsi da Puente Viejo per qualche giorno. Andrà forse a cercare un luogo sicuro per la donna e la sua creatura, facendo in modo che essi restino lontano dalle grinfie del perfido Cristobal Garrigues?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: SOL E CANDELA EVITANO IL PEGGIO? - La puntata de Il Segreto di ieri sera ha riservato importanti novità riguardanti le ricerche di Sol e Candela, ancora nelle mani del perfido Eliseo e dei suoi amici. Oggi vedremo Severo e Lucas pronti a tutto per ritrovare le rispettive fidanzate, tanto da correre immediatamente a Valencia alla loro ricerca. In loro si farà sempre più vivo il sospetto che Donna Francisca sia coinvolta in quanto accaduto, ma allo stesso tempo non esisteranno delle vere e proprie prove che ricondurranno da lei. Per questo non avranno un solo minuto da perdere in quanto la sorte delle due donne sembrerà essere scritta: Eliseo, infatti, le obbligherà a prostituirsi cercando di offrirle ai suoi clienti. Ma questa volta né Candela né tanto meno Sol non saranno disposte ad affrontare il loro destino senza lottare, tanto che metteranno in atto ogni genere di sotterfugio per opporsi la propria sorte. Riusciranno ad evitare il peggio, nella speranza che Lucas e Severo arrivino in tempo per salvarle a quello che sembra un destino inevitabile?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DAMIAN DALLO PSICOLOGO, BASTERA? - Comincia oggi una nuova settimana di programmazione de Il Segreto, che in Spagna riserverà ancora grandi sorprese. La probabile morte di Candela e del suo bambino non sarà però l'unico punto interrogativo dei prossimi episodi iberici. Dopo avere scoperto la vera identità di Ismael, Hernando lo accoglierà a braccia aperte nella sua vita e nella sua casa: seppur consapevole del fatto che Damian da bambino fosse una vera furia, Dos Casas manterrà la speranza che lui sia cambiato e che possa rendere felice sia lui che la sorella Beatriz (che per anni ha avuto dei terribili incubi a causa del crudele fratello). Per essere certo che il figlio non abbia il carattere di un tempo, Hernando deciderà di chiedere aiuto ad uno specialista che possa confermare il suo cambiamento e, se necessario, possa risolvere i suoi problemi mentali. La scelta di Hernando sembrerà essere corretta, in quando Damian sarà estremamente collaborativo, trovando anche l'approvazione dello psicologo contattato dal marito di Camila. Quest'ultima avrà però il sospetto che il ragazzo non sia sincero, ed infatti non si sbaglierà: Damian mentirà per raggiungere il suo scopo, ma cosa avrà in mente?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO 2017: SEVERO SULLE TRACCE DI SOL E CANDELA - Le storie de Il Segreto hanno caratterizzato anche la puntata in prima serata in onda ieri, domenica 29 gennaio. Nel corso dell'episodio il pubblico ha potuto assistere all'ennesimo ricatto di Eliseo, che dopo aver messo le mani su Sol e Candela è deciso più che mai a mettere le mani sull'intero patrimonio dei Santacruz. Il perfido marito di Sol, infatti, spera di poter accedere a tutte le ricchezze di Severo, ma in attesa di avere la sua ricompensa, è determinato a far prostituire le due donne senza alcuna pietà. Severo, che ha dato il via alle ricerche in gran segreto, ha capito, analizzando le ultime parole di Sol, che Eliseo ha avuto un complice a Puente Viejo. Naturalmente tutti i sospetti si sono concentrati ancora una volta su Francisca, ma come dimostrare la presenza del suo zampino anche in questa occasione? La Montenegro, infatti, ha appena chiarito la sua posizione nel misterioso incendio che ha distrutto la famiglia Mella, il comunicato rilasciato dei periti ha infatti dimostrato che le fiamme sono state scatenate dai bambini intenti a giocare con i fuochi d'artificio. Ma la perfida matrona ha molti interessi sul Jaral e una telefonata ascoltata da Fe proprio nell'ultima parte dell'episodio di ieri ha svelato la volontà di Francisca di scoprire i nomi degli eredi dei Mella, al fine di poter mettere le mani sul Jaral. Buone notizie, invece, per Gracia e Hipolito: i due fidanzatini, infatti, hanno annunciato il loro matrimonio, con buona pace di Dolores, che ha scoperto il tutto soltanto a cose fatte. Il Segreto tornerà oggi pomeriggio come sempre su Canale 5. Nel nuovo episodio ritroveremo Alfonso deciso a far ragionare sua moglie mentre Matias, incapace di arrendersi alla realtà dei fatti, riuscirà a ritrovare viva Beatriz fra le macerie del Jaral. Come reagirà Francisca quando scoprirà che l'unica erede dei Mella è ancora viva? Lucas e Severo, intanto, si metteranno sulle tracce di Sol e Candela e per questo motivo dovranno lasciare Puente Viejo per dare il via a delle ricerche più approfondite nella città di Valencia.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Nelle ultime puntate de Il Segreto, personaggi principali sono Sol e Candela. Le due donne rapite da Eliseo cercano di sopravvivere, ma scoprono che devono prostituirsi. Nel corso delle ultime puntate de Il Segreto, i telespettatori hanno scoperto che Quintina è morta. Dunque, Hipolito chiede in sposa Gracia. Nel frattempo, Eliseo rapisce Sol e Candela. Sebbene Alfonso abbia cercato di riconquistarla, Emilia ha deciso di partire insieme a Cesar. Il Jaral è stato incendiato e la famiglia Mella è morta. Nel corso della puntata del 29 gennaio, Eliseo continua a tenere prigioniere Sol e Candela. Alfonso ha un piccolo scontro con Matias, che vorrebbe vedere il Castaneda lottare per l'amore di Emilia. Anche Rosario si unisce, al fine di spronare il figlio a tornare con la Ulloa. Quest'ultima, intanto, parla del futuro, con Cesar. I due iniziano già a fare dei progetti importanti. Raimundo non accetta la situazione che si è creata tra Cesar ed Emilia, in quanto i paesani continuano a parlare alle loro spalle. Intanto, Onesimo informa Raimundo ed Emilia di avere bisogno di una stanza alla locanda per l'investigatore privato, che indagherà sull'incendio al Jaral. Matias si sfoga con Prado e il giovane decide di non fare ritorno a casa fino a che Emilia non se ne sarà andata. Severo e Carmelo iniziano le ricerche di Sol e Candela. Raimundo, sospettoso del comportamento di Donna Francisca, decide di affrontarla e si reca alla Villa. Qui, lo scontro è inevitabile, in quanto l'Ulloa accusa la Montenegro di aver fatto appiccare l'incendio al Jaral e di essere d'accordo con le indagini per risultare innocente. Ovviamente, Donna Francisca nega, ma le prove la indicano come la colpevole. Eliseo contatta a Severo e gli fa sapere di essere stato lui a rapire Sol e Candela. L'uomo informa il Santacruz di avere per lui un accordo, in cambio della libertà delle due donne. In particolare, pare voglia avere tra le mani tutto il patrimonio di Severo. Quest'ultimo, insieme a Carmelo, informano Lucas dell'accaduto. Il forestiero insieme alla moglie, che alloggia alla locanda, decide di chiedere notizie su un parrucchiere di nome Oliviero che si trova a Puente Viejo. Dolores e Gracia non sanno di chi parla. Hipolito e Gracia chiedono a Don Anselmo di essere sposati da lui. Il parroco accetta, però, chiede tempo, in quanto è da poco accaduta la disgrazia del Jaral. Dolores ascolta la conversazione e si arrabbia per non essere stata la prima a saperlo. Intanto, tutti temono che Beatriz sia morta. Emilia cerca di riappacificare il rapporto con Matias, senza alcun risultato. Eliseo fa comprendere a Severo che Candela e Sol diventeranno delle prostitute. Nel frattempo, Onesimo afferma alla Montenegro e a Carmelo che l'investigatore ha deciso che al Jaral l'incendio è stato causato dai bambini in soffitta. Donna Francisca esulta di fronte a questa notizia. Emilia, intanto, ricorda il matrimonio con Alfonso. Severo decide di andare a cercare Sol e Candela con Lucas. Emialia è pronta a partire e saluta Prado, Matias e Raimundo piangendo.

