Il sesto senso/ Diretta streaming e trailer del film con Bruce Willis e Haley Joel Osment in onda su Iris oggi, 30 gennaio 2017

THE SIXTH SENSE - IL SESTO SENSO, FILM IN ONDA OGGI 30 GENNAIO 2017: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio su Iris in questo viene trasmesso il film di genere thriller The Sixth Sense – Il sesto senso diretto da M. Night Shyamalan con la partecipazione di Haley Joel Osment e Bruce Willis. Nel trailer di questa pellicola (clicca qui per vederlo) viene ripresa la storia di un bambino che suo malgrado è in possesso di un dono di cui avrebbe fatto molto volentieri a meno. Il bambino in pratica ha dei poteri che gli permettono di avere un filo diretto con il mondo degli spiriti e nello specifico vede moltissime persone che in passato sono state ingiustamente impiccate e per questo da oltre duecento anni sono costrette a vagare in una sorta di limbo. Gli spiriti vogliono l’aiuto del bambino affinchè possano essere liberati e quindi godere del riposo eterno. Per queste sue visioni il bambino è stato portato da diversi psicologici che naturalmente lo credono pazzo con la sola eccezione di uno. Questi crede alle visioni del bambino e si adopera in ogni modo per riuscire ad aiutarlo. Il film può essere visto anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, cliccando qui.

IL SESTO SENSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Il sesto senso è il film che andrà in onda su iris oggi, lunedì 30 gennaio 2017, in seconda serata. La pellicola è stata affidata alla regia di M. Night Shyamalan. Ottima la scenografia, pensata dallo stesso regista che ha curato anche il soggetto della storia.Le partiture musicali sono state composte da Jeffrey Cox e Jim Orr, che hanno conquistato innumerevoli riconoscimenti. Film girato interamente in Usa con buona parte delle location ubicate nello stato della Pennsylvania, stato che nel periodo di produzione riconosceva molti sgravi fiscali alle produzioni cinematografiche. La pellicola che ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti della critica (tra cui 6 nomination all'Oscar del 2000) è stato inserito nella lista dei migliori 100 film americani di tutti i tempi. Da sottolineare i grandi incassi del lavoro cinematografico, incassi che hanno superato abbondantemente i 600 milioni di dollari, a fronte di una spesa dichiarata che si aggirava attorno ai 40.

IL SESTO SENSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GENAIO 2017: IL CAST - Il sesto senso è il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola che ha visto la sua produzione nel 1999 negli Stati Uniti D’America per la regia di M. Night Shyamalan: è da ascrivere ai film di genere drammatico con connotazioni horror. Il film presenta un ottimo cast di attori, tra cui spiccano Bruce Willis e il giovane Haley Joel Osment. Il sesto senso è già stato programmato diverse volte sui piccoli schermi italiani, sempre ne ha ricevuto un ottimo successo, dettato sia dalla validità della storia, che dalla notorietà dell’attore protagonista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL SESTO SENSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 GENAIO 2017: LA TRAMA - La storia si incentra sul dottor Malcolm Crowe, uno psicologo di successo che si candida a diventare un vero e proprio punto di riferimento per le malattie infantili della sfera psichica. Crowe ha una vita felice, fatta dal suo lavoro e dalla bella famiglia che si è negli anni costruito. Una sera però tutto cambia radicalmente, al rientro a casa dopo una serata di gala dove è stato insignito dell’ennesimo riconoscimento, il dottore viene aggredito da uno sconosciuto armato. L’aggressore spara in maniera improvvisa al dottore, ferendolo allo stomaco, immediatamente dopo gli confida la motivazione del gesto, motivazione che è da ricondurre alla mancata guarigione dell’uomo, che da bambino soffriva di problemi mentali e che era stato curato senza fortuna da Crowe. Immediatamente, dopo il ferimento del professionista l’uomo si suicida. Crowe si riprende dall’aggressione ma la sua vita cambierà radicalmente, egli non è più l’uomo di successo di un tempo e quando si ritrova a curare la malattia di un bambino, Cole, le sue fragilità emergono improvvisamente, esasperate anche dai problemi familiari che stanno rovinando il proprio matrimonio. La piega che prende la malattia di Cole è del tutto inaspettata e attira il professionista, egli viene fatto partecipe da parte del ragazzo del suo segreto, che è quello che gli permette di vedere i morti. Il dottore viene attirato dalla scoperta, e intuisce che il terrore che prova il bambino è perché egli non sa l’utilità del suo potere. Improvvisamente Crowe ha un flash, e si rende conto che i poteri del bambino servono per poter fare del bene sulla terra, con il piccolo paziente cerca quindi di contattare il padre di una bambina morta, e confessa a quest’ultimo che la morte della piccola è da ricondurre ad un omicidio della madre, esasperata dei capricci della piccola. La vita torna ad avere un senso per Crowe, che soddisfatto ritorna in casa per cercare di appianare le divergenze con la moglie, qui nell’ultima scena avviene l’ultimo e più importante colpo di scena, con il professionista che si rende conto che anch’egli era un morto, ucciso nell’aggressione di qualche mese prima, egli però non riusciva a trovare la "giusta pace" fin quando non riusciva a far trovare la pace anche a qualche altro defunto, cosa che è avvenuta con Cole, e gli ha permesso di riposare in pace.

