ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 concorrenti, diretta: tuoni, pioggia e mare mosso non fermano i naufraghi. Oggi i primi eliminati? (puntata 30 Gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 DIRETTA PRIMA PUNTATA: PIOGGIA TUONI E MARE MOSSO FERMERANNO I NAUFRAGHI IN HONDURAS? (OGGI 30 GENNAIO) - L'Isola dei Famosi 2017 si prepara alla prima diretta nonostante i numerosi annunci sulle pessime condizioni atmosferiche di Cayo Cochinos. Nelle ultime ore, infatti, l'arcipelago che ospita l'isolotto delle celebrità è stato interessato da maltempo, di conseguenza mare agitato, pioggia e raffiche di vento hanno fatto temere il peggio. Come annunciato dal sito ufficiale nel comunicato delle 20.30, le condizioni atmosferiche continuano a peggiorare, ma nonostante i tuoni incessanti e il mare mosso, la navigabilità è ancora garantita e la produzione continua a tenere d'occhio la situazione in maniera molto scrupolosa. Per quanto riguarda i vip, sappiamo che hanno già raggiunto Cayo Paloma già nella giornata di ieri, di conseguenza il pubblico che da sempre segue il reality, probabilmente assisterà a una partenza anomala, diversa da quella degli anni precedenti. Ma qual è il pensiero dei telespettatori a pochi minuti dalla diretta di stasera? Ecco i commenti più interessanti lasciati sui social: "Alessia (...) nella pubblicità non facevi altro che annaffiare l'isola... ecco il risultato!!!", "Ma se sapete che avete sti problemi, preveniteli!! Fate una baracca sicura e inventate un collegamento tecnologico", "No dai io sono in prima fila che aspetto..."

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, L'INTERVISTA PRE-PARTENZA DI MALENA, VIDEO (OGGI, 30 GENNAIO) - Malena è una delle concorrenti de L'Isola dei Famosi 2017 in partenza stasera, lunedì 30 gennaio 2017, su Canale 5: l'attrice a luci rosse sembra più determinata che mai e durante l'intervista pre-partenza pubblicata su VideoMediaset (clicca qui per vederla) ha ammesso di vedere questa esperienza più come una sfida verso gli altri che con se stessa. "Anche perché, soprattutto, voglio sfatare il mito che una porno attrice possa stare solo sul set di un film porno: non è assolutamente così" ha aggiunto ancora Malena, che sembra del tutto intenzionata a stupire il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Anche lei, insieme agli altri, si preparerà allo sbarco a Cayo Cochinos previsto per la serata odierna: "Forse mi servirà anche un po' a rilassarmi" ha ammesso la naufraga, ripensando all'esperienza che la attende nei prossimi giorni "dal momento che è pochi mesi che la mia vita si è stravolta. Avrò nodo di fare un po' il quadro della situazione su quello che mi sta accadendo". Malena è stata subito pronta ad ammettere che, tra gli oggetti che porterebbe, non mancherebbero una coperta... Ma anche dei guinzagli per i ragazzi che, sono carini, confessa, ma bisognerà vedere chi è all'altezza... Curiosi di conoscerla meglio? Clicca qui per vedere la sua video intervista direttamente dal sito di Video Mediaset.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, PARLA GIULIO BASE (OGGI, 30 GENNAIO) - Giulio Base, noto regista e attore italiano, è pronto a mettersi alla prova sulle spiagge dell'Honduras: è lui uno dei 14 naufraghi che sono stati annunciati in questa nuova edizione in partenza sul piccolo schermo di Canale 5. C'è grande curiosità da parte del pubblico, impaziente di scoprire come se la caveranno di fronte alle difficoltà e alle privazioni che il reality comporta. "Psicologicamente è difficile prepararsi, perchè è impossibile sapere come reagirà la testa di fronte alle difficoltà e alla mancanza di cibo" ha ammesso Base in un'intervista esclusiva rilasciata a Panorama "Fisicamente faccio sport e sono anche pronto, poi c'è la questione del cibo rispetto alla quale ci sono due scuole di pensiero: ho sentito alcuni nutrizionisti e c'è chi dice 'riempiti di grassi', altri invece di cominciare a ridurre le porzioni. Io di mio già faccio la fame nera per cercare di restare in forma, perciò vedremo". In merito ai naufraghi che saranno i suoi compagni di avventura a L'Isola dei Famosi 2017, Giulio Base sempre parlando con Panorama, ha ammesso di conoscere Massimo Ceccherini (perchè hanno lavorato insieme), ma anche Raz Degan e Moreno, con il quale ha giocato Una Partita del Cuore: "Conosco da molti anni Nathalie Caldonazzo, Samantha De Grenet e Eva Grimaldi: ci sono dei signori artisti, c'è gente che macina questo mestiere da decenni, non è un'infornata di fenomeni di baraccone”, ha concluso.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA, DIRETTA E CONCORRENTI, PARLA VLADIMIR LUXURIA (OGGI, 30 GENNAIO) - Grandi novità in vista per L'Isola dei Famosi 2017 che prende il via stasera, lunedì 30 gennaio, sul piccolo schermo di Canale 5: il pubblico deve infatti prepararsi a salutare Mara Venier ed Alfonso Signorini, e a dare il benvenuto alla nuova opinionista Vladimir Luxuria. In molti erano ormai abituati ala rodata coppia che affiancava la Marcuzzi in studio, ma questa 12esima edizione de L'Isola sembra avere in serbo più di una sorpresa. "Non parto con l'idea di mettere zizzania" ha ammesso Vladimir Luxuria raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Chi "il mio compito sarà piuttosto quello di smascherare chi vuole fare doppi giochi, che vuole dare una falsa immagine di sé e incoraggiare chi è in un momento difficile e pensa di abbandonare, perchè L'Isola è un'esperienza bellissima, ma molto dura, è come fare il militare". È lei può dirlo con certezza, essendo stata una delle concorrenti - quella che poi è arrivata alla vittoria - dell'edizione che ha visto in scena anche Belen Rodriguez. Sempre sulle pagine di Chi, Vladimir Luxuria ha rivelato quello che davvero si aspetta dall'Isola: "Spero che, in un'epoca in cui tutti si lamentano e pensano a quello che non hanno, il fatto di privarsi di alcune comodità possa servire a ricordarci che noi facciamo un reality basato sulle privazioni, ma c'è chi vive quotidianamente questa condizione...".

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, UN PERCORSO EVOLUTIVO (OGGI, 30 GENNAIO) - L'Isola dei Famosi 2017 si prepara a sbarcare sul piccolo schermo di Canale 5, con una proposta completamente rinnovata: oggi, lunedì 30 gennaio, Alessia Marcuzzi prenderà il timone del reality dell'ammiraglia Mediaset per il terzo anno consecutivo e sarà pronta a presentare i 14 naufraghi in partenza per l'Honduras. Fame, caldo, assenza di comfort, litigi, alleanza e sfide sono solo alcune delle parole chiave che non possono essere ignorate da coloro che hanno accettato di partecipare a L'Isola dei Famosi 2017: ma in questa 12esima edizione il gioco si fa ancora più interessante, dal momento che il percorso si snoderà in vere e proprie tappe evolutive. I naufraghi di Alessia Marcuzzi partiranno dalla cosiddetta Isola Primitiva, per spostarsi poi sull'Isola delle Caverne, del Fuoco, dei Metalli e così via: l'ultima tappa, per il vincitore (in palio c'è un montepremi di 100mila euro) rappresenterà un intorno al mondo civilizzato. Ad ogni prova, dunque, tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi 2017 guadagneranno piccoli vantaggi e qualche facilitazione in più: lo scotto da pagare sarà proprio l'eliminazione dell'elemento più debole e meno amato dal pubblico. I telespettatori de L'Isola dei Famosi 2017 saranno, come sempre, protagonisti: a loro il compito di dedicarsi al televoto tramite Twitter, App Mediaset, Web e SMS. Pronti a conoscere i naufraghi della 12esima edizione del reality show?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, CONOSCIAMO I NAUFRAGHI (OGGI, 30 GENNAIO) - Saranno in totale 14 i concorrenti de L'Isola dei Famosi 2017: il toto nomi ha fatto impazzire i curiosi nei giorni che hanno preceduto l'inizio del reality show di Canale 5. In molti sanno, per esempio, che Wanna Marchi e Stefania Nobile, le concorrenti più gettonate, sono state infine escluse dal cast dei naufraghi perchè la loro partecipazione ritenuta inopportuna. Ora i nomi sono ufficiali: andiamo a scoprire chi farà capolino sulle spiagge dell'Honduras. Si parte con Giulio Base, attore e regista classe 1964, firma di Don Matteo ed ex concorrente dell'edizione 2015 di Notti sul ghiaccio, programma trasmesso su Rai 1. Il secondo naufrago de L'Isola dei Famosi è invece Nathalie Caldonazzo, showgirl e attrice, seguita dalla cantate neomelodica Nancy Coppola, molto apprezzata specialmente in Campania, e dalla conduttrice, showgirl ed ex modella Samantha De Grenet. Alessia Marcuzzi, oggi lunedì 30 gennaio 2017, darà il benvenuto anche al rapper Moreno, alla pornostar Malena e al sex symbol degli anni '80 e '90 Eva Grimaldi: non mancheranno inoltre Massimo Ceccherini, attore e regista, Raz Degan, amatissimo ex modello e attore israeliano, Giacomo Urtis e Andrea Marcaccini, modello iper tatuato dal fisico scolpito. A L'Isola dei Famosi 2017 faranno infine capolino la showgirl Dayane Mello, e una sola tra Giulia Calcaterra e Desiréè Popper. Come so loro che hanno seguito con attenzione le trasmissioni guidate da Barbara D'Urso, erano in tre a contendersi il posto di 14esimo naufrago della 12esima edizione dell'Isola. Dopo l'eliminazione di Elena Morali, stasera se la vedranno Giulia e Desirée: chi la spunterà al televoto e potrà iniziare la sua avventura?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: STEFANO BETTARINI E VLADIMIR LUXURIA (OGGI, 30 GENNAIO) - Sarà nuovamente Alessia Marcuzzi a prendere il timone della 12esima edizione de L'Isola dei Famosi: ma i suoi compagni di avventura, come annunciati nei giorni scorsi, sono cambiati: l'inviato in Honduras non sarà più Alvin, bensì Stefano Bettarini (ex di Simona Ventura ed ex concorrente del Grande Fratello Vip); e Vladimir Luxuria ha preso il post di Alfonso Signorini e Mara Venier. "Quando Mediaser mi ha comunicato che sarebbe stato lui l'inviato non ero d'accordo" ha ammesso la Marcuzzi in riferimento a Bettarini, raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Chi "perchè l'inviato è un po' il prolungamento del conduttore sull'Isola e ci deve essere sintonia tra le due figure. Le mie riserve erano dovute al fatto che, come donna, non ho apprezzato il suo racconto al Grande Fratello Vip delle conquiste femminili. Quell'uscita ha fatto soffrire molte persone perchè coinvolgeva delle famiglie ed è stato indelicato in un momento in cui si invoca più rispetto per le donne. Ci siamo incontrati, mi ha spiegato quanto fosse dispiaciuto e come non volesse rendere pubblici quei racconti, tanto che li aveva fatti senza microfono. Credo che quelle frasi non rispecchino l'idea che ha lui delle donne, è stato leggero, ma non è cattivo. Mi sembra molto motivato" ha aggiunto ancora la conduttrice de L'Isola dei Famosi su Chi "e ha già esperienza nei reality, sono convinta che sia adatta al ruolo". Non resta che attendere il verdetto del pubblico stasera, 30 gennaio, in prime time su Canale 5 con la prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017.

