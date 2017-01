ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: STEFANIA NOBILE ATTACCA LA PRODUZIONE (PRIMA PUNTATA, 30 GENNAIO) – Nell’Isola dei Famosi 2017 non ci saranno Wanna Marchi e Stefania Nobile. Dopo essere state scelte come naufraghe della nuova edizione del reality, la produzione per evitare accese critiche, ha preferito lasciarle a casa. Nel giorno della messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Stefania Nobile attacca la produzione. “L'Isola? Io non sono andata a bussare alla porta di nessuno. Ci avevano chiamato per fare un provino a Roma, io ho detto di no perché non avrei avuto tempo per andare fino a Roma. Dopo tre ore ci hanno richiamate per fissare un provino a Milano. Non abbiamo chiesto noi di prenderci. Eravamo pure restie perché non sarebbe stata un’avventura semplice. Abbiamo avuto diversi incontri e firmato un regolare contratto. E poi, nonostante siano state dette tante minchiate, ci hanno lasciate a casa. Non sono morta, certo non mi suicido per questo. Anzi, ne sono felice e ringrazio Vladimir perché ci ha difese. È l'unica persona che ha ragionato non con l'odio e l'astio ma ha ragionato perché la discriminazione l'ha vissuta sulla propria pelle. Sa cosa vuol dire soffrire”, ha spiegato la Nobile in sui social.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: NAIKE RIVELLI SMENTISCE LA PARTECIPAZIONE CON ORNELLA MUTI (PRIMA PUNTATA, 30 GENNAIO) – Sale l’attesa per la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 che partirà ufficialmente questa sera. Tra le naufraghe a sorpresa che dovrebbero sbarcare in Honduras nei prossimi giorni dovrebbero esserci anche Naike Rivelli e Ornella Muti nel ruolo di sciamane dell’Isola con il compito di salvare gli eliminati. Tuttavia, sulla partecipazione di Ornella Muti e Naike Rivelli al reality show di canale 5 vige il mistero. Ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia è stata la stessa Naike che, dai social, ha smentito la partecipazione della madre Ornella Muti all’Isola dei Famosi. “Mamma #ornellamuti naufraga.. sciamana all'isola..? Ma non penso lo farebbe neanche per 2 milioni di euro… Dai non scherziamo”, scrive la Rivelli che smentisce la partenza della madre ma non la sua. Tra le due, dunque, Naike Rivelli sbarcherà da sola in Honduras? Il mistero continua. Non ci resta che attendere per scoprire la verità. Cliccate qui per vedere il post.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: ALESSIA MARCUZZI AL SETTIMO CIELO, VIDEO (PRIMA PUNTATA, 30 GENNAIO) – E’ un’Alessia Marcuzzi caricata a mille quella che questa sera condurrà la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017. Dopo aver lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip ad Ilary Blasi, per Alessia Marcuzzi si tratta del primo, grande impegno stagionale. Con una squadra tutta nuova, Alessia Marcuzzi è pronta a sbaragliare la concorrenza anche se con la messa in onda della fiction “I bastardi di Pizzofalcone” su Raiuno, portare a casa la vittoria non sarà affatto facile. La bionda conduttrice, però, con la simpatia e l’allegria che la contraddistingue è pronta a scendere in pista per regalare un nuovo successo a canale 5. Per ricordare l’appuntamento ai fans, Alessia ha caricato un video sui suoi profili social scrivendo: “Ebbene sì...sono partita anche io!!! Isola sto arrivandoooooo”. Nonostante manchino ancora molte ore prima della diretta, Alessia Marcuzzi non vede l’ora di scendere nell’arena. La domanda, però, del pubblico è: cosa indosserà per il debutto ufficiale? Cliccate qui per vedere il video.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: NANCY COPPOLA NUOVA STAR DEL WEB (PRIMA PUNTATA, 30 GENNAIO) – L’Isola dei famosi 2017 parte ufficialmente questa sera con la prima puntata. Alle 21.30 su canale 5, gli occhi del pubblico saranno puntati sulla conduttrice Alessia Marcuzzi, sull’opinionista Vladimir Luxuria, sull’inviato Stefano Bettarini ma soprattutto sui concorrenti che, da oggi, vivranno come degli uomini e primitiva superando prove fisiche e mentali che potranno condurli ad approdare su isole più evolute. Tra i naufraghi che stanno maggiormente suscitando curiosità tra il pubblico c’è la cantante neomelodica Nancy Coppola. La sua presenza non ha suscitato molto entusiasmo tra i fans del reality che, tuttavia, sono pronti a ricredersi. Nancy, infatti, sulla quale Alessia Marcuzzi è pronta a scommettere come probabile vincitrice, è una ragazza forte, determinata ma anche allegra e solare. Il suo carattere sarà l’arma in più sull’Isola dove dovrà vedersela con i caratterini dei suoi compagni. A sostenerla, però, ci sono già tutti i suoi followers. Su Instagram, infatti, Nancy può contare sull’appoggio di più di 70mila followers, pronti a scatenarsi al televoto qualora ce ne fosse bisogno. Anche lo staff che gestisce i suoi profili social sembra molto agguerrito in vista della puntata di questa sera. “Un'altra giornata volge al termine.. Buonanotte a tutti e grazie per il sostegno! Siete fondamentali!! Mi raccomando NANCY ha bisogno di NOI!”, si legge.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: RAZ DEGNA E SIMONE SUSINNA, LA COPPIA DEI BELLI (PRIMA PUNTATA, 30 GENNAIO) – Come in ogni reality che si rispetti, anche l’Isola dei Famosi 2017 ha la sua coppia di belli con cui spera di incollare davanti alla tv milioni di donne. Quella dell’Isola dei Famosi 2017 è in grado di mettere d’accordo sia le ragazze più giovani che le donne più adulte. Da una parte c’è il bellissimo Raz Degan, dotato di un fascino senza tempo. Nonostante abbia 48 anni, per l’ex modello ed oggi attore e registra israeliano è come se il tempo non fosse mai passato. Affascinante, misterioso ed enigmatico, Raz Degan è in grado di ipnotizzare le persone non solo con il suo sguardo magnetico ma anche con i suoi discorsi sulla natura e l’amore. Amante della vita solitaria e delle cose semplici, Raz è considerato il naufrago perfetto anche se la convivenza con gli altri concorrenti potrebbe provocargli qualche difficoltà. Dall’altra parte, invece, abbiamo il modello Simone Susinna, che ha sfilato per Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e John Richmond. Il suo nome è salito agli onori della cronaca già prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2017 nel 2016 quando il suo nome fu legato a quello di Barbara d’Urso con la quale c’è solo un’amicizia. Due bellisismi, dunque, per la nuova edizione dell’Isola: chi tra Raz Degan e Simone Susinna riuscirà a fare breccia nel cuore del pubblico?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: TUTTI I CONCORRENTI (PRIMA PUNTATA, 30 GENNAIO) – Finalmente ci siamo. Dopo tante attesa sta per partire l’Isola dei Famosi 2017. Per la nuova edizione del suo reality, Alessia Marcuzzi può contare su un cast variegato che potrebbe regalare grandi soddisfazioni al pubblico. Dal modello alla cantante, dall’attore alla showgirl fino alla cantante neomelodica, ce n’è per tutti i gusti. Questa sera, a tuffarsi dall’elicottero, pronti a tuffarsi nel mare dell’Honduras per raggiungere quella che è stata soprannominata l’Isola dei primitivi, saranno Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna e Giacomo Urtis. Il pubblico, poi, sceglierà, attraverso il televoto, nel corso della prima puntata, una quattordicesima naufraga tra Giulia Calcaterra e Desirée Popper. Si potrà votare attraverso l’app Mediaset, sul sito ufficiale dell’Isola dei Famosi, su Twitter e con il solito sms. Tutto, dunque, è pronto per l’Isola dei Famosi 2017. Alessia Marcuzzi, Vladimir Luxuria, Stefano Bettarini e i naufraghi supereranno indenni la prima puntata?

