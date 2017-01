ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Vittorio Sgarbi: volevo più soldi, ci sarei andato. Il mio reality ideale è...

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VISTO DA SGARBI - La dodicesima edizione de L'isola dei famosi sta per cominciare, uno dei pochi reality che ancora attira spettatori. Ma ancor prima dell'inizio le polemiche non sono mancate, dopo che Wanna Marchi e la figlia, invitate a partecipare, sono state lasciate a casa. Sarebbe stato "immorale" farle partecipare è stato detto: "Immorale è il moralismo di chi dice queste cose" sentenzia Vittorio Sgarbi, concorrente mancato dell'isola. Ecco che cosa ha detto a ilsussidiario.net

Il format dei reality show sembra un po' in crisi, non per quanto riguarda L'isola dei famosi. Perché secondo lei?

Sinceramente non ne ho idea, l'ho visto una volta sola e quello che ricordo è Valeria Marini che litigava con qualcun altro. Però l'idea alla base del programma la trovo interessante, a parte gli argomenti che vengono dibattuti che mi sembrano di basso livello.

Tipo?

Quello che trovo stupido è riunire delle persone per una ventina di giorni in un luogo scomodo. E' l'idea di lotta per la sopravvivenza che mi infastidisce, ma immagino che per gli spettatori sia divertente vedere persone famose abituate alla comodità trovare espedienti che normalmente non devono faticare a trovare.

Ha in mente un reality alternativo?

Perché non mettere un gruppo di persone davanti a un caminetto in un castello per venti giorni, gente come Moni Ovadia a parlare della vita e del mondo.

Ci mettiamo anche lei?

Certo, perché no.

Forse la gente non lo troverebbe abbastanza divertente?

Se si divertono a vedere persone che si sfidano a fare il salto in alto, buon per loro.

Quest'anno L'isola dei famosi sarà, è stato annunciato, "in versione antropologica, si studierà la specie umana dalla fase primitiva a quella più evoluta". Che ne dice?

E' già qualcosa, la fase evoluta non so se la raggiungeranno mai, quella primitiva sicuramente ci sono già dentro. Mi sembra una declinazione verso quello che dicevo prima, ma comunque è un programma che funziona e dunque siamo tutti contenti.

Quest'anno tra i concorrenti abbiamo un regista di provata qualità come Giulio Base e la pornoattrice, tale Malena. Le piace l'idea di mettere insieme tanti spaccati così diversi fra loro?

Tornatore forse avrebbe accettato, è un ragazzo spiritoso. Sostanzialmente uno ci va per i soldi, la pornostar in qualche modo ha occasione di promuovere il suo lavoro. Ci va chi con la sua carriera è arrivato alla frutta o chi ha bisogno di farsi pubblicità.

Anche lei stava per andarci.