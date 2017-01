IL SEGRETO ANTICIPAZIONI/ Puntata 31 gennaio 2017: Candela riesce ad evitare il peggio, Sol troverà la soluzione?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO - L'ultima puntata de Il Segreto ci ha regalato nuovi colpi di scena a cominciare proprio dalle due recluse ovvero Candela e Sol. Le due sono state protagoniste di oggi e lo saranno anche domani visto che, mentre Candela si finge forte per non finire nelle mani dei suoi aguzzini, Sol sembra essere pronta a trovare una via di fuga. Le due riusciranno davvero a lasciare il covo in cui Eliseo le ha rinchiuse o questa fuga non farà altro che peggiorare la loro situazione? Le anticipazioni di domani non rivelano altri dettagli a riguardo confermando solo che la bella Santacruz avrà modo di architettare un piano che possa dare nuova speranza a lei e Candela. Siamo davvero convinti che le cose non faranno altro che complicarsi ancora di più spingendo Eliseo ad un atto estremo, a quel punto avranno modo di rimediare?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO - Quali le anticipazioni de Il Segreto di domani, martedì 31 gennaio 2017? Come sempre il mese si concluderà in grande stile tra sorprendenti emozioni e prese di posizione. Gli amici di Puente Viejo, come nel loro stile, non si smentiranno mai e porteranno a casa un carico di pathos e sensazioni da condividere con il pubblico da casa. Scopriamo di seguito le trame di ciò che vedremo a partire dalle 16.20 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Donna Francisca pensa di potersi accaparrare El Jaral senza alcun tipo di problema ma, dovrà fare i conti con Beatriz, rimasta viva dopo il tragico incendio. Questo - naturalmente - complicherà notevolmente le cose per la matrona del Paese: cosa farà? Nel frattempo, il matrimonio di Hipolito e Gracia è veramente alle porte... e Sol cerca un modo per poter scappare dal bordello che la tiene imprigionata insieme a Candela per mano per perfido Eliseo. Sempre nella puntata che andrà in onda domani inoltre, a grande sorpresa Emilia farà il suo ritorno in Paese nella speranza di poter ricominciare dal principio e così, la Ulloa metterà definitivamente nel cassetto il desiderio di rifarsi una vita a Malaga con Cesar. Per quale motivo Hipolito e Gracia hanno anticipato le loro nozze? L'atteggiamento di Don Berengario sembra essere il motivo principale di tale decisione...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO: I colpi di scena ne Il Segreto non finiscono mai e mentre alcuni sono ancora presi da morti e rapimenti, altri si preparano a gioire. Quintina è morta e adesso Hipolito è finalmente libero di uscire dal peccato e rendere Gracia sua moglie a tutti gli effetti. Don Anselmo è tornato in paese e ha preso le difese dei due innamorati agli occhi del nuovo parroco e adesso si prepara a celebrare le loro nozze. Donna Francisca continua ad essere al centro delle avventure i Puente Viejo e in questi giorni vedremo Raimundo bussare alla sua porta. Severo vuole ancora vederci chiaro e per farlo ha deciso bene di parlare con l'ex locandiere di quello che è successo e di cosa hanno rivelato le indagini. Raimundo dovrà affrontare la sua ex per cercare di capire non solo se gli eventi sono legati tra di loro ma anche se la matrona è stata in grado di essere complice di Eliseo nella scomparsa di Candela e Sol visto che l'ultima telefonata dell'uomo arrivava proprio dalla sua villa. Cosa dirà questa volta la matrona? Ammetterà di aver avuto a che fare con Eliseo oppure no? La verità arriverà solo nelle prossime puntate della soap spagnola che cercherà di riportare Candela e Sol alle loro vite, Severo riuscirà davvero a salvarle?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO: Il Segreto torna anche domani con la prima puntata "tagliata" del 2017. Da domani, prima de Il Segreto, andrà in onda anche l'Isola dei Famosi 2017 e la fascia pomeridiana toglierà dieci minuti abbondantte alla puntata della soap spagnola che andrà in onda in forma ridotta per le prossime settimane. Allora cosa vedremo? Non sappiamo bene fin dove si spingerà il taglio di Mediaset ma quello che è certo è che Emilia e Alfonso saranno ancora protagonisti. Il bel Castaneda è pronto a non mollare e ricordando un consiglio del suo papà decide di sperare fino a quando sarà possibile e così rincorre la sua amata in partenza per Malaga. Dopo un accorato appello, Alfonso riuscirà a convincere Emilia che alla fine tornerà in paese per la felicità dei suoi cari. Tutto è bene quel che finisce bene ma per loro ci sarà davvero modo di essere felici oppure no? I due saranno finalmente felici e chi prenderà parte alle nozze adesso che tutti sono impegnati con il rapimento di Sol e Candela?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 GENNAIO E NEWS: Nei giorni scorsi i fan hanno molto apprezzato la storyline che per una volta non riguarda morti e sotterfugi ma che ha portato al centro l'amore di Emilia e Alfonso come ormai non succedeva dai tempi di Pepa e Tristan. Proprio nella puntata serale di domenica abbiamo avuto modo di vedere i protagonisti della prima stagione e questo è stato un vero colpo al cuore per i fan della serie, cosa succederà quando nella puntata di domani rivedremo finalmente Alfonso ed Emilia di nuovo insieme e pronti a camminare uniti verso il futuro? Il ritorno insieme dei due farà felici anche Matias e Prado che presto diventeranno protagonisti della soap proprio come i due senior de Il Segreto. Cosa succederà?

© Riproduzione Riservata.