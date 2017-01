Isola dei Famosi 2017 / Replica su video mediaset e diretta streaming: come vedere la prima puntata del reality di Canale 5

ISOLA DEI FAMOSI 2017, REPLICA MEDIASET E DIRETTA STREAMING (OGGI, 30 GENNAIO) - Inizia oggi l'Isola dei famosi 2017: c'è chi non sta nella pelle e chi invece ha promesso di boicottare il programma televisivo condotto da Alessia Marcuzzi a causa delle scelte considerate poco discutibili del cast. A partire dalla partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile, poi scongiurata, a Stefano Bettarini inviato dell'Isola, sono in molti a giudicare inopportune le scelte dei vertici Mediaset per il programma. C'è chi però ha deciso che guarderà l'Isola dei famosi 2017, quindi come deve fare per non perdersi i suoi beniamini mentre sbarcano alle Honduras? È molto semplice: alle 21.10 fate in modo di essere sintonizzati su Canale 5, ora di inizio dell'Isola dei famosi 2017. Per chi non avesse il computer, c'è la possibilità di seguire la puntata in diretta streaming sul sito di Mediaset. Sempre sullo stesso sito inoltre, sarà possibile, a partire già da domani, la replica dell'intera puntata, così che chiunque non abbia potuto guardarla possa recuperare! Clicca qui per vedere la puntata dell'Isola dei famosi 2017 in streaming

ISOLA DEI FAMOSI 2017, TUTTE LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE (OGGI, 30 GENNAIO) - L'Isola dei famosi 2017 inizia con una grossa novità: se gli altri anni abbiamo visto i partecipanti gettarsi dall'elicottero con il paracadute, quest'anno perderemo questo momento storico. Il cast dell'edizione più discussa della storia dell'Isola dei famosi si trova infatti già alle Honduras, e più precisamente a Cayo Paloma. Non si sa il perché di questa decisione, ma c'è già chi ipotizza che qualcuno avesse paura di gettarsi dall'elicottero e quindi i produttori del programma abbiano optato per questa soluzione. Quali novità quest'anno? I naufraghi, a differenza degli altri anni, dovranno affrontare un percorso evolutivo: si inizia dalla preistoria, andando sull'apposita isola, per poi passare all'era delle caverne, del fuoco e poi dei metalli, fino ad arrivare alla civiltà odierna. Un'altra novità dell'Isola dei famosi 2017, è che sembra che quest'anno le prove da affrontare per i naufraghi saranno molto più dure delle precedenti. Resta da chiedersi: chi abbandonerà per primo?

