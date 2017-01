JUSTIN BIEBER / News: la popstar canadese geloso di Selena Gomez e The Weeknd? (oggi 30 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: LA POPSTAR CANADESE E' GELOSO DI SELENA GOMEZ E THR WEEKND? (OGGI 30 GENNAIO 2017) - Justin Bieber deve fare i conti con la nuova coppia del momento, Selena Gomez e The Weeknd, con i due che sembrano davvero felici insieme. Selena e The Weeknd si sono concessi una vacanza romantica a Firenze, visitando anche gli Uffizi e pare che non sia soltanto una trovata pubblicitaria visto che nelle foto sembrano più felici che mai. Secondo quanto riportato da 'Ladyblitz.it' fonti molto vicine a Justin Bieber hanno riferito che la popstar canadese considera la musica di The Weeknd soltanto 'rumore'. Una piccola frecciatina che la dice lunga sulle idee di Justin Bieber nei confronti della nuova coppia del momento, mentre i due erano in vacanza in Italia Bieber si intratteneva con il suo sport preferito, l'hockey, ed è stato fotografato all’uscita da un locale di Los Angeles. Una vita impegnatissima quella di Justin Bieber, il canadese non ha voluto parlare pubblicamente delle scelte di Selena Gomez rispondendo sempre con un 'no comment'.

