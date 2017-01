MALENA, MILENA MASTROMARINO/ L'attrice a luci rosse sarà la sorpresa del reality? (Isola dei Famosi 2017, prima puntata 30 gennaio)

MILENA MASTROMARINO, MALENA: L'ATTRICE A LUCI ROSSE SARÀ LA SORPRESA DEL REALITY? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Milena Mastromarino, in arte Malena, parteciperà all'Isola dei Famosi per dare una svolta definitiva alla sua carriera. La prima c'è stata quando ha deciso di lasciare il lavoro presso un'agenza immobiliare per entrare nel mondo dei film a luci rosse. E ha fatto parlare molto di sé: ha sostenuto un provino con Rocco Siffredi ed è stata subito ingaggiata per girare un film per adulti con l'attore hard. All'anagrafe si chiama Filomena Mastromarino, ma ormai è conosciuta come Malena. Sui social circola un selfie con Matteo Renzi: risale all'assemblea nazionale del PD a cui ha partecipato nel 2013. Ha comunque già avuto modo di farsi conoscere in tv: ha partecipato nel 2012 a "Mammoni - Chi vuole sposare mio figlio?". La ragazza rifiutò Antonio De Martino, imprenditore che l'aveva scelta. Ora, dunque, all'Isola dei Famosi, un trampolino di lancio per l'astro nascente del porno.

