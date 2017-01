MALTEMPO ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Non va in onda la puntata? Incognita satellite, Alessia Marcuzzi “vede i fantasmi”

MALTEMPO ISOLA DEI FAMOSI 2017, NON VA IN ONDA? RISCHIO SATELITE, LE CONDIZIONI METEO PEGGIORANO ANCORA Come da tradizione nelle ultime edizioni dell'Isola dei Famosi non è mai scontata messa in onda del programma. Infatti le condizioni meteo sono sempre imprevedibile e sembra proprio che anche quest'anno sia a rischio la prima puntata. Dopo le prime avvisaglie del pomeriggio sembra priprio che il meteo stia peggiorando, come comunicato sul sito ufficiale nell'aggiornamnto delle 20.30 "Continuano a peggiorare le condizioni meteo sull’arcipelago di Cayos Cochinos: il vento ingrossa le onde, mentre pioggia e lampi continuano ad abbattersi incessantemente sull’#Isola.". A tranquillizzare però i numerosi fan dell'Isola dei Famosi ci pensa la readazione stessa che precisa "Nonostante questo, il mare continua ad essere navigabile e la produzione sta monitorando la situazione meteo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti". Insomma avvio al cardiopalma, non resta quindi che restare collegati ai social e su Canale 5 per le ultime novità sul meteo a Cayos Cochinos.

MALTEMPO ISOLA DEI FAMOSI 2017, NON VA IN ONDA? NON SI TUFFANO IN MARE, LE ULTIME - L'Isola dei Famosi 2017 a rischio? La prima puntata di debutto prevista per stasera, 30 gennaio, potrebbe non andare in onda causa maltempo. La notizia è trapelata grazie ad uno stato Facebook dell'irriverente penna di Dagospia e del settimanale "Oggi", Alberto Dandolo che ha confermato che in Honduras vi è un forte maltempo. "I naufraghi sono così indisciplinati che li abbiamo abbandonati con un giorno di anticipo su Cayo Paloma. Inizio mai visto all’#Isola", si legge nel frattempo attraverso la pagina ufficiale di Facebook dedicata al reality show e quindi, i naufraghi sono già lì: niente volo in elicottero questo nuovo anno? Questo confermerebbe ancora una volta le condizioni meteo davvero avverse che stanno mettendo a dura prova il reality show. In rete però, hanno sollevato già le prime polemiche per la probabile mancanza del famoso tuffo: "Già sono sull'isola? Volevo vedere Nancy che si lancia dall'elicottero al grido di " Uanm ro criatorio", "No devono farlo il tuffo da l'elicottero è un rito ormai da ogni edizione ed è bello", "inizia già ad essere troppo finto, secondo me qualcuno si è rifiutato di tuffarsi dall'elicottero". L’account Facebook però, ha anche offerto le prime notizie ufficiali confermando il maltempo ma lasciando accesa la speranza: “Ed è così che, a poche ore dalla prima puntata, la dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi si preannuncia già epica” si legge sul sito ufficiale per poi concludere: “Seguiranno aggiornamenti”. Cliccate qui per visionare tutte le informazioni utili.

