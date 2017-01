MASSIMO CECCHERINI/ Il comico ci riprova, nel 2006 espulso per una bestemmia (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO ALLA SECONDA ESPERIENZA COME NAUFRAGO: NEL 2006 ESPULSO PER UNA BESTEMMIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) – Tra le curiosità di questa Isola dei Famosi 2017 c'è il ritorno di Massimo Ceccherini. L'attore toscano infatti partecipò all'edizione del 2006 che terminò però per lui a causa di una bestemmia. Fu infatti giustamente espulso tra mille polemiche. Sicuramente spera che questa edizione possa avere un'evoluzione diversa e al di là dell'imprecazione legata alla scorsa esperienza la sua volontà è quella di riuscire a dare una svolta soprattutto economica al suo periodocome ha rivelato. Massimo Ceccherini rimane comunque un personaggio che piace moltissimo al pubblico, che l'ha sempre sostenuto quando l'ha visto recitare e dimostrare di essere un comico davvero del grande talento. I requisiti per tenere unito il gruppo Massimo Ceccherini ce li ha tutti, staremo a vedere se riuscirà a dare spessore alla sua partecipazione magari con qualche battuta che già da stasera possa rompere il ghiaccio tra i naufraghi in Honduras.

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO ALLA SECONDA ESPERIENZA COME NAUFRAGO: “PARTECIPO PER I SOLDI” (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) – Tra i concorrenti di questa edizione 2017 del reality L’isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionista e di Stefano Bettarini come inviato speciale in Honduras, c’è senza dubbio il noto attore e comico Massimo Ceccherini. Prima di vederlo all’opera sull’isola più spiata della televisione italiana, vi segnaliamo una recente intervista comparsa sul portale GossipBlog, in cui come al suo solito il comico toscano si dimostra molto diretto. Ceccherini chiarendo il perché di questa sua seconda esperienza sull’isola a dieci anni di distanza dalla prima, tra il serio ed il divertito, parla dei soldi: “Cosa mi ha spinto sull’isola di nuovo? Per provare quell’esperienza lì, sul mare, la spiaggia, i pesci. Insomma i soldi (ride, ndr). Mi aspetto di tornare come un uomo nuovo, mi aspetto di accoppiarmi e riprodurmi”.

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO ALLA SECONDA ESPERIENZA COME NAUFRAGO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Massimo Ceccherini è pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Canale 5 nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2017: intervistato di recente da Tv Sorrisi e Canzoni, ha commentato la sua scelta di entrare a far parte del cast dei naufraghi. Come sempre estremo ed estroso, Ceccherini ha sottolineato come la sua intera esperienza sarà dedicata alla conduttrice, Alessia Marcuzzi, confermata anche per questa nuova edizione dello show. Nell'intervista il comico l'ha definita il sogno della sua vita. Nonostante questo ha poi sottolineato quanto sarà difficile per lui riuscire a fare a meno tanto a lungo della sua compagna. Il loro è un rapporto saldo e duraturo, con Ceccherini che si è anche detto disposto a chiederle di sposarlo in diretta nazionale, così da scroccare alla rete il pranzo del ricevimento. Non pare inoltre preoccupato di far la fame lì sull'isola, dal momento che è un grande appassionato di pesca e, come nella sua prima esperienza, spera di poter provvedere a sfamare sé e i suoi compagni di viaggio. Dieci anni fa però tentò in tutti i modi di pescare un barracuda, fallendo ripetutamente. Ormai c'è un conto aperto. Si parla di seconda chance per lui sull'isola per come andò a finire la sua prima esperienza. Al tempo infatti venne eliminato dal gioco a causa di una bestemmia: avrà occasione di riscattarsi in questo 2017?

MASSIMO CECCHERINI, IL COMICO ALLA SECONDA ESPERIENZA COME NAUFRAGO: LA CARRIERA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Massimo Ceccherini è un attore toscano, nato a Firenze il 23 maggio del 1965: proprio Ceccherini è uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017, in partenza oggi, lunedì 30 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Canale 5. Suo padre era un imbianchino e a lungo il suo destino sembrava quello di seguire le sue orme. La passione lo avvicina però al mondo dello spettacolo, debuttando in televisione ne La Corrida, condotta da Corrado. Si dedica al cabaret per molti anni, fiancheggiando Alessandro Paci. Verso la metà degli anni '90 il pubblico televisivo inizia a conoscerlo meglio, apprezzando la sua indole. Fa parte del cast di Aria fresca, programma condotto da un giovane Carlo Conto. Il primo ruolo in un film giunge nel 1990. Il titolo della pellicola è Benvenuti in casa Gori, diretto da Alessandro Benvenuti, con il quale lavorerà anche l'anno dopo a Zitti e mosca. Trascorrono tre anni e Paolo Villaggio lo coinvolge in Cari fottutissimi amici, diretto dal maestro Monicelli. Il successo sopraggiunge però con la collaborazione con l'amico Pieraccioni, che lo coinvolge in quasi ogni sua pellicola del primo periodo alla regia. Col passare del tempo si cimenta dietro la telecamera, scrivendo e girando tre film. Anche un quarto era pronto a uscire in sala, La brutta copia, ma non vi riuscì a causa della situazione economica precaria in cui si ritrovò il produttore Cecchi Gori. Dopo 11 anni il film però vide la luce su 'Sky Cinema'. Nel 2001 è sul palco di Sanremo e, per una sola puntata, a Striscia la Notizia nel 2005. Massimo Ceccherini resta un'icona italiana degli anni '90, che nel 2006 tentò il tutto per tutto con la partecipazione all'Isola dei Famosi (venendo però escluso), reality al quale prenderà nuovamente parte nell'edizione del 2017.

