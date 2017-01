MONSTERS & CO / Diretta streaming e trailer del film d'animazione con Sulley e Boo: tanti i riconoscimenti alla pellicola, gli omaggi ad altri cartoni

MONSTER & CO., FILM IN ONDA OGGI 30 GENNAIO 2017, SU RAI 2: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio andrà in onda alle ore 21:20 su Rai 2 il film Monsters & Co. Si tratta di un film del 2001 diretto da Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman con John Goodman, Billy Crystal e Steve Buscemi. Monsters & Co. è il quarto film in ordine cronologico da parte della Pixar e sicuramente uno di quelli di maggior successo della casa cinematografica di animazione statunitense. Nella città di Mostropoli, l'ambientazione che fa da sfondo alle riprese, la linea elettrica viene alimentata dalle urla dei bambini, per questo motivo i due mostri James Sullivan e Mike Wazowski sono incaricati di spaventare i bambini, ma non è mai un'operazione facile in quanto tali mostri soffrono di una paura innata verso di loro. Nel trailer del film (che potete vedere qui) viene presentato questo aspetto della trama ed i principaliu protagonisti della pellicola. Per chi lo desidera invece, puo' seguire il film nella sua diretta streaming sul sito ufficiale di Rai, cliccando qui.

MONSTERS & CO., IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Monster & Co. è il film d'animazione che andrà in onda su Rai 2 oggi, lunedì 30 gennaio 2017, in prima serata. Il capolavoro di animazione ha incassato quasi 600 miliardi di dollari, a fronte di un budget di 115 miliardi. Fu un vero e proprio successo sia per la trama ma anche per la tecnologia utilizzata, che all' epoca sembrava aver fatto un passo notevole. Nel 2002 arrivò il premio Bafta come premio dei bambini al Miglior film, e nel 2002 ricevette il premio Oscar per la Miglior canzone con il brano If I didn't have you e ben tre candidature, nelle categorie Miglior film d'animazione, Miglior colonna sonora eMiglior montaggio sonoro. Un vero e proprio successo per quanto riguarda la colonna sonora, in quanto il tutto venne ripetuto ai Grammy Award del 2003. Inoltre circa dieci anni dopo il film fu riproposto in versione 3D, per rilanciare Monster University, ovvero il prequel di questo film di animazione. La fonte Bloopers! che si occupa di errori e di tirare fuori aneddoti e omaggi nei film, ha preso di mira anche Monsters & Co. Ad esempio la fidanzata di Mickey si chiama Harryhausen, in onore del tecnico degli effetti che diede vita alla stop motion. Riferimenti anche a Toy Story 2, con alcuni giocattoli di Boo che riprendono proprio quel film. Riferimento anche a Nemo, in quanto il pesce di gomma che Boo dona a Sulley assomiglia moltissimo al personaggio de Alla ricerca di Nemo.

MONSTER & CO., IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GENNAIO 2017: IL CAST - Monsters & Co. è il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una simpatica pellicola d'animazione prodotta dalla Pixar del 2001 con la regia di Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman, nella veste di co-registi. Una commedia davvero divertente, con le voci di John Goodman, Billy Crystal e Mary Gibbs. Il film fu uno dei primi prodotti dalla Pixar ed ebbe un riscontro davvero positivo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MONSTER & CO., IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Si parte nella città di Mostropoli, abitata ovviamente da tantissimi mostri. L'energia elettrica è ricavata dalle urla dei bambini, che vengono appunto convertite in elettricità. James Sullivan e Mike Wazowski sono i due spaventatori di bambini, che ogni notte passano attraverso delle porte per spaventare i bambini e prendere elettricità. In un' operazione qualcosa va storto e Boo segue i due, ora la bambina entra nel mondo dei mostri, ma scoppia il panico. Infatti anche i mostri hanno paura dei bambini e dunque sono costretti a nasconderla dentro casa loro. Infatti i mostri pensano che i bambini possano essere mortali solo se toccati, scatta dunque una vera e propria allerta in quel di Mostropoli. Nel frattempo Randall ha chiuso la porta della bambina ed è sulle sue tracce. Mike e Sully scoprono che Boo non è contaminata e dunque cercano di riportarla indietro sana e salva. Nel frattempo ritrovano la porta giusta e Sulley ha il dubbio di riporre la bambina a letto. Infatti viene rapito da qualcuno. Alla fine è Randall che aveva creato una macchina per estrarre urla dei bambini e aveva rapito Boo per usarla come cavia da laboratorio. I due riescono a ricongiungersi e Randall viene denunciato al capo della centrale elettrica, tutto sembra sistemarsi per il meglio, ma a quanto pare anche il signor Waternoose è immischiato in questa storia. La bambina viene rapita e Sulley va in Tibet. I due però riescono a rientrare nel mondo di Mostropoli e a far arrestare il loro capo dalla polizia. I due mostri non riescono più a separarsi dalla bambina. Capiscono inoltre che le risate dei più piccoli sono sicuramente più efficaci per produrre energia. Sulley viene dunque promosso e i mostri diventano pagliacci e giocolieri, in questo modo i bambini ridono e producono un energia sicuramente più stabile. Inoltre Sulley può rincontrare Boo, visto che inizialmente la porta era stata completamente distrutta in seguito all'arresto. I due potranno dunque ricongiursi.

