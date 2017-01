Moonlight Mile, Voglia di ricominciare / Diretta streaming e curiosità del film con Susan Sarandon e Dustin Hoffmann in onda oggi, 30 gennaio, su La5

MOONLIGHT MILE - VOGLIA DI RICOMINCIARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Monnlight mile - Voglia di ricominciare, è il film che andrà in onda su La5 oggi, lunedì 30 gennaio 2017. Una pellicola dal genere drammatica che è stata scritta diretta e sceneggiata da Brad Silberling che si è occupato anche della produzione con mark Johnson mentre la distribuzione è stata gestita dall'azienda Eagle Pictures. Il montaggio della pellicola è stato effettuato da Lisa Zeno Churgin con le musiche della colonna sonora che sono state composte da mark Isham e la scenografia ideata da Misy Stewart. Il film è stato prodotto in USA nel 2002 con la durata di 120 minuti. Il film ha come titolo quello di un'omonima canzone dei Rolling Stones ed è liberamente ispirato all'esperienza del regista, Brad Silberling, inoltre, ha avuto un incasso di 10.001.050 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni contrastanti dai critici.

MOONLIGHT MILE: VOGLIA DI RICOMINCIARE, FILM IN ONDA OGGI 30 GENNAIO 2017, SU LA5: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, su La5 andrà in onda il film Moonlight Mile - Voglia di ricominciare alle ore 21:10 circa. Moonlight Mile è un film del 2002 diretto da Brad Silberling con Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffman e Susan Sarandon. La trama del film si incentra sulla storia dei due coniugi Ben e Jojo Floss, i quali dopo la perdita prematura della figlia vedono cadere improvvisamente tutte le proprie ambizioni dell'età avanzata. Aiutati da Joe, il giovane ragazzo a cui la figlia Diane sarebbe dovuta andare in sposa, i coniugi recuperano mano a mano le forze e la fiducia, convinti di un'esistenza di Diane nei cieli e nel suo sguardo vigile dall'alto. Il film, il cui titolo riprende una canzone dei Rolling Stones del 1971, non fu un grande successo alla sua uscita, nonostante la presenza di due interpreti maiuscoli come Dustin Hoffman e Susan Sarandon e quella dell'allora emergente Jake Gyllenhaal. La nostalgia della figlia perduta emerge chiaramente nel trailer del film (che potete vedere cliccando qui), in cui i tre protagonisti vengono mostrati praticamente sempre insieme nel difficile tentativo di andare avanti dopo il tragico evento. Chi invece desidera seguire il film in diretta streaming, ricordiamo che esso sarà disponibile sul sito Mediaset nella sezione live, cliccando qui.

MOONLIGHT MILE - VOGLIA DI RICOMINCIARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Moonlight mile - Voglia di ricominciare è il film che andrà in onda su La5 oggi, lunedì 30 gennaio 2017, in prima serata. Una pellicola di genere drammatico, che è stata scritta diretta e sceneggiata da Brad Silberling che si è occupato anche della produzione con Mark Johnson. Il montaggio della pellicola è stato effettuato da Lisa Zeno Churgin, con le musiche della colonna sonora composte da Mark Isham e la scenografia ideata da Misy Stewart. Il film è stato prodotto in USA nel 2002 con la durata di 120 minuti. Il film ha come titolo quello di un'omonima canzone dei Rolling Stones ed è liberamente ispirato all'esperienza del regista, Brad Silberling, inoltre, ha avuto un incasso di 10.001.050 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni contrastanti dai critici.

MOONLIGHT MILE - VOGLIA DI RICOMINCIARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GENNAIO 2017: IL CAST - Moonlight mile - Voglia di ricominciare è il film in onda su La5 oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere romantico - drammatico realizzata nel 2002 evede un cast di attori conosciuti dal pubblico, tra loro scopriamo Jake Gyllenhaal, Susan Sarandon, Dustin Hoffmann, Ellen Pompeo, Dabney Coleman, Careena Melia, Richard T. Jones, Phil Reeves, Roxanne Hart e Aleksia Landeau. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MOONLIGHT MILE - VOGLIA DI RICOMINCIARE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - In seguito alla morte di Diana Floss a causa di una sparatoria in un ristorante di Cape Ann, Massachusetts, nel 1973, il suo fidanzato Joe Nast decide di rimanere con i genitori della ragazza. Il padre, Ben Floss, è un agente immobiliare recentemente abbandonato dal suo socio. Ben e Joe decidono di entrare in affari con una società di nome Floss & Son, come pianificato prima della morte di Diana. Joe si reca all'ufficio postale per recuperare tutti gli inviti mandati per il suo matrimonio con Diana, e con l'aiuto di Bertie Knox, ne recupera settantaquattro su settantacinque. È Bertie a trovare l'ultimo invito e a portarlo a casa di Joe quella sera stessa. Lui l'accompagna a un bar del luogo e ritorna a casa, nonostante Bertie lo avesse invitato a bere qualcosa con lei. Joe e Ben partecipano ad una fiera immobiliare locale, e Ben propone all'imprenditore edile Mike Mulchaey di riconvertire un intero isolato. Mike accetta, ma c'è bisogno dell'approvazione di tutti gli affittuari. Gli amici di Diana arrivano in città e cominciano a frugare tra i beni di Diana, atto che addolora la madre della defunta, Jojo. Gli amici portano Joe a bere, e durante la serata, Joe mette "Moonlight Mile" a suonare nel jukebox e Bertie balla con lui. Joe convince Ben a lasciarlo parlare con il proprietario del bar per persuaderlo a venderlo. Quando Joe chiede al proprietario chi possieda il bar, l'uomo non gli dà l'informazione richiesta. Sentendosi intrappolato a casa dei Floss, Joe si reca a casa di Bertie e fanno l'amore. L'uomo lascia casa della ragazza la mattina seguente. Ben è frustrato poiché la situazione non migliora, e ritorna al bar per parlare con il proprietario, dove incontra Bertie e le rivela la verità su Diana. Bernie incontra Joe e lo affronta, Joe rivela che lui e Diana si erano lasciati tre giorni prima che lei fosse uccisa. Bertie racconta a Joe del suo ragazzo, il proprietario del bar, il quale è in Vietnam. Joe va a cena dai Mulchaey. Durante la cena, la moglie di Mike insinua che Joe stia ancora pensando all'omicidio della fidanzata. Joe afferma che quella non è la verità, rovinando l'atmosfera della cena. Mike, a causa di quanto avvenuto a cena, chiama Ben per annullare l'accordo. La famiglia Floss partecipa al processo dell'assassino di Diana, ma la moglie dell'omicida suscita compassione nella giuria. Allora, il pubblico ministero, Mona Camp, chiede a Joe di testimoniare per far sì che la giuria provi compassione per Diana. Mentre sta testimoniando, Joe confessa che lui e Diana si erano lasciati prima che lei morisse, e che non aveva detto niente ai genitori di lei. Ben e Jojo sono felici della confessione e riescono a far pace con quanto accaduto. Joe scrive settantacinque lettere dove capisce perché la sua vita ha preso una determinata strada e le spedisce, sperando che una di queste arrivi a Bertie. Alla fine, Ben chiude il negozio, Jojo riprende a scrivere e Bertie vende il bar, e lei e Joe lasciano la città.

