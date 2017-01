MORENO DONADONI/ Da Amici alle Honduras: che rapporti instaurerà il rapper con gli altri concorrenti? (Isola dei Famosi 2017, oggi 30 gennaio)

MORENO DONADONI, DAL DEBUTTO AD AMICI AL REALITY IN HONDURAS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - È arrivata la conferma ufficiale: all'Isola dei Famosi 2017 ci sarà anche il rapper Moreno Donadoni, lanciato da Maria De Filippi. A partire dalla puntata di oggi, lunedì 30 gennaio, l'artista dovrà ripercorrere la strada già affrontata su Canale 5 dagli ex Naufraghi Marco Carta e Valerio Scanu, con cui sembra avere in comune più di qualche punto. Del resto, è stato proprio un programma della stessa rete a portarlo al successo: Amici, che vinse nel 2013, aggiudicandosi anche il Premio della critica. Da allora Moreno ha avuto una carriera altalenante: negli anni immediatamente successivi al suo debutto ha potuto contare su un grande seguito, ritornando anche in veste di direttore artistico nel programma che l'ha lanciato. Ha vinto subito dopo anche il multiplatino con il suo primo cd Stecca, pubblicato nel maggio 2013, che vanta collaborazioni artistiche di grosso calibro, come Fabri Fibra. Ma poi da quando è arrivato quindicesimo nell'edizione del Festival di Sanremo 2015 (nella quale vinse il gruppo Il Volo con Grande Amore), del rapper si erano un po' perse le tracce. E questo nonostante la pubblicazione del suo ultimo album, Slogan: insomma, il clamore che aveva suscitato si è pian piano affievolito. Del resto è capitato a molti altri protagonisti dei talent musicali, dove solo pochissimi riescono a conservare il successo nel tempo, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Mengoni. Prima di scoprire che cosa succederà questa sera a Moreno Donadoni, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita e carriera.

MORENO DONADONI, SCOPRIREMO SUBITO ANTIPATIE E AFFINITÀ DEL RAPPER IN HONDURAS? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Moreno Donadoni proverà quindi a sfidarsi nel reality più temuto dai vips. L'Isola dei Famosi infatti è tutt'altro che un programma rilassante per chi finisce nelle spiagge dell'Honduras. I concorrenti sono costretti a lottare contro la fame, il freddo, le privazioni. Vivono una vita da naufraghi e ritornano sempre abbastanza deperiti da quest'esperienza, molto provante anche dal punto di vista psicologico. Chissà se il rapperm riuscirà a cavarsela sulle spiagge dell'Isola dei Famosi. Farà amicizia con gli altri concorrenti oppure si vedranno litigi e antipatie fin da subito? Non resta che saperlo seguendo le puntate. Sicuramente il cast di quest'anno è molto variopinto: va dalla protagonista di film hard Malena (Filomena Mastromarino), al comico Massimo Ceccherini. Il cast consta di diversi modelli, come Raz Degan, Andrea Marcacciani e Simone Susinna. Inoltre Moreno si troverà di fronte una sua collega, Nancy Coppola, cantante neomelodica napoletana, con la quale potrebbe avere qualche affinità visto che lui dichiarò ad Amici di amare la musica napoletana e duettò anche su una canzone partenopea. Come se la caverà, dunque, l'ex concorrente di Amici sulle spiagge de L'Isola dei Famosi 2017? Scopriremo subito le prime affinità e le prime antipatie con gli altri concorrenti alla corte di Alessia Marcuzzi? Non resta che sintonizzarsi in prime time su Canale 5 per assistere allo sbarco dei nuovi voltio del reality...

© Riproduzione Riservata.