Manuel Vallicella senza i tatuaggi/ Uomini e donne, shock in studio: sembra un altro, perchè lo ha fatto? (oggi, 30 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: MANUEL CANCELLA TUTTI I SUOI TATUAGGI (OGGI, 30 GENNAIO 2017) – La settimana televisiva di Uomini e Donne si è aperta con il trono classico e l’ingresso in studio di Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella senza tatuaggi. Tina Cipollari rimane sconvolta e confessa di apprezzarlo di più senza. Del parere opposto invece Gianni Sperti che lo preferisce nella sua versione “autentica” così come Luca Onestini. Sonia invece, svela di non averci fatto caso perché per lei i tatuaggi non sono affatto un problema ma, dopo averci riflettuto anche lo preferisce con. Manuel inoltre, si è presentato in studio anche in giacca e cravatta confessando: “E’ un regalo che faccio a mamma perché ho fatto 30 anni una settimana fa…”. Successivamente hanno fatto il loro ingresso in studio Carmen, Marika, Fabiana (criticata da Rosy del pubblico) e Francesca (per Manuel). Per Luca invece entrano in studio Angela, Soleil, Francesca e Giulia. “Non è che ce l’hai solo te nella terra…”, questo il commento di Tina contro Soleil dopo averne parlato anche con la Lorenzini. “Si è girata verso di noi… gli si è visto tutto il cul… ma a me cosa m’interessa?”. “Starò attenta a come mi siedo la prossima volta” afferma la corteggiatrice per giustificarsi. “Si è girata elegantemente” afferma Gianni Sperti cercando di difenderla ma Tina non ci sta e prosegue nella sua imitazione perdendo anche l’equilibrio. In ultimo per Sonia hanno fatto il loro ingresso Alessandro S., Alessandro C., Federico ed Emanuele. “Gli occhi di fuori quando è scesa Soleil…” ha affermato Tina contro Luca Rufini ma l’ex over risponde: “Ho gli occhi solo per Sonia!”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA RUFINI ELIMINATO, ALESSANDRO CALABRESE AL CENTRO DELLE POLEMICHE (OGGI, 30 GENNAIO 2017) – Mario Serpa è tornato sul "luogo del delitto"! Questa volta però, l'attuale fidanzato di Claudio Sona ha cambiato veste passando da corteggiatore ad opinionista ufficiale del trono di Sonia Lorenzini, sua acerrima nemica in quanto molto in confidenza con Francesco Zecchini. Oggi pomeriggio infatti, la settimana televisiva con Uomini e Donne si è aperta con il trono classico e le nuovissime dinamiche di Sonia Lorenzini, Luca Onestini e Manuel Vallicella. La puntata, come avrete avuto modo di visionare, si è proprio aperta con le prime esterne e scelte di Sonia, la 27enne che ha deciso di eliminare Luca Rufini per mancanza assoluta di interesse. Inoltre, proprio l'ex cavaliere over, aveva pubblicato su Facebook un video smentendo un probabile flirt con Paola Caruso, ex bonas di Avanti un altro che ha partecipato il mese scorso a "Selfie - Le cose cambiano" in qualità di opinionista insieme - tra gli altri - a Tina Cipollari. Sonia ha giudicato il video di Luca fuori luogo dopo averlo trovato abbondantemente falso. La Lorenzini però, ha puntato il dito anche contro Calabrese e le interviste rilasciate a destra e manca. Anche Rosy dal pubblico ha contestato le decisioni di Alessandro C. accusandolo di essere solo in cerca di popolarità. Tina però, si è confrontata con Rosy difendendo l’ex gieffino. Sonia tornando a Luca ha affermato che non gli piace particolarmente ed ha deciso di eliminarlo. Se volete visionare il video di Luca Rufini a cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

