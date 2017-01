NAIKE RIVELLI/ La figlia di Ornella Muti arriverà in Honduras con la madre tra una settimana (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

NAIKE RIVELLI, LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI ARRIVERA' IN HONDURAS CON LA MADRE TRA UNA SETTIMANA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti parteciperanno a questa edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Le due però non ci saranno questa sera, a meno che siano ospiti in studio, partiranno infatti per l'Honduras tra una settimana. A rilevarlo è Dagospia che sottolinea come le due non saranno delle concorrenti, ma sciamane. In qeusta edizione non ci sarà la Playa Desnuda, ma l'Isola Muti dove le due aiuteranno i naufraghi appena eliminati con sedute terapeutiche di yoga, pratiche spirituali e anche una dieta prettamente vegana. Inoltre spiegheranno loro con grande tatto i motivi per cui può essere arrivata l'eliminazione. Una novità non da poco che cambia l'assetto della trasmissione per la prima volta in maniera davvero rivoluzionaria. Staremo a vedere come andranno le cose stasera con le due che comunque potrebbero essere in studio.

NAIKE RIVELLI, LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI E' A ROMA, VIDEO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Naike Rivelli è a Roma e quindi non sarà in Honduras nonostante avrà la sua parte ne L'Isola dei Famosi 2017 molto probabilmente dallo studio di Canale 5. La ragazza ha postato una foto del nipote che suona un piccolo pianoforte da piazza Socrate come fa sapere lei stessa dal suo profilo di Instagram. C'era molta curiosità su come la ragazza avrebbe partecipato in questo ruolo di sciamana con la madre Ornella Muti come dicono le anticipazioni delle ultime ore. Non era noto però sapere se dall'Honduras o direttamente in studio e adesso questo indizio sicuramente toglie ogni dubbio su questo. Staremo poi a vedere precisamente quale sarà il ruolo di Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti e in qualità di sciamane cosa dovranno fare. Intanto su Instagram scrive: "Little star grow... Piccole stelle che nascono", clicca qui per il video e per i commenti dei follower.

NAIKE RIVELLI, LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI SBARCHERÀ IN HONDURAS? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - La bella Naike Rivelli, figlia della splendida attrice Ornella Muti, a sorpresa sembra essere uno dei volti protagonisti de L'Isola dei Famosi 2017, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che andrà in onda su Canale 5 a partire da questa sera, lunedì 30 gennaio. Secondo quanto riporta Dandolo su Dagospia, infatti, Naike Rivelli prenderà il ruolo di sciamana insieme alla madre, e apparirà a partire dalla seconda puntata della prossima settimana. La trasmissione, ormai giunta alla dodicesima edizione, anche quest'anno si svolgerà nel selvaggio arcipelago di Cayos Cochinos in Honduras, e vedrà alcuni volti noti di cinema, musica e televisione sfidarsi in prove di abilità che li metteranno a dura prova dal punto di vista fisico e psicologico. Il cast sembrava ormai al completo ma a pochi giorni dal debutto è arrivata l'indiscrezione in merito alla partecipazione di una strepitosa coppia composta da madre e figlia: Naike e la mamma Ornella Muti sono dunque pronte per stupire il pubblico de L'Isola dei Famosi 2017?

NAIKE RIVELLI, LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI SBARCHERÀ IN HONDURAS?: LA BIOGRAFIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Naike Rivelli nasce a Monaco di Baviera il 10 ottobre del 1974, dal legame tra l'attrice Ornella Muti ed il produttore spagnolo Jose Luis Bermudez de Castro. Si diploma alla scuola internazionale di teatro di Roma e nel 1990, mentre è ancora studentessa, viene notata dal regista Ettore Scola che la sceglie per interpretare una parte nel film Il viaggio di Capitan Fracassa. Seguono altri piccoli ruoli cinematografici che la vedono recitare sia in Italia che all'estero, tra i quali possiamo citare Benvenuti al Sud, South Kensington, Open Graves e Casanova. Oltre ad apparire sul grande schermo Naike partecipa anche a varie produzioni televisive: la ricordiamo nel cast de Il conte di Monte Cristo e in Jesus Video - l'enigma del Santo Sepolcro. Nel 1999 si fa apprezzare alla conduzione di Striscia la Notizia, guadagnandosi la simpatia del pubblico.

NAIKE RIVELLI, LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI SBARCHERÀ IN HONDURAS?: I SUOI REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Naike Rivelli si conferma poi una vera appassionata di reality show e l'Isola dei Famosi rappresenta per lei la terza esperienza in questa tipologia di programmi, anche se in questo caso non ricorpirà esattamente il ruolo di concorrente. La sua prima partecipazione risale al 2005, anno in cui è tra i protagonisti del reality Il Ristorante, da cui viene eliminata dopo poche puntate. La seconda presenza in un reality è molto più recente e risale al 2015, anno in cui Naike partecipa alla quarta edizione di Pechino Express con il fratellastro Andrea Facchinetti, gareggiando appunto come coppia dei fratelli. Durante lo show scoppia la passione con un altro concorrente di Pechino Express, a sua volta figlio d'arte: Naike si innamora di Yari Carrisi (secondogenito di Al Bano e Romina Power) e la loro storia impazza sui giornali di gossip, raggiungendo il culmine quando Naike si ritira volontariamente dal programma per generici problemi di salute. Pronti a ritrovarla in scena a L'Isola dei Famosi 2017?

© Riproduzione Riservata.