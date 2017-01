NANCY COPPOLA/ Una cantante neomelodica naufraga in Honduras, come sarà il suo percorso? (L'Isola dei famosi oggi, 30 gennaio 2017)

NANCY COPPOLA, CHI E' LA CANTANTE NEOMELODICA NAUFRAGA A L'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Il cast de L'Isola dei Famosi 2017 si arricchirà grazie alla presenza di Nancy Coppola, nome d'arte della cantante partenopea Nunzia Coppola, una delle voci più brillanti del genere neomelodico. La vedremo questa sera, lunedì 30 gennaio 2017, per il debutto del reality show di Canale 5, alle prese con le sfide ideate per questa 12° edizione del programma. Apprezzata a Napoli, sua città natale, Nancy Coppola si è fatta conoscere in tutto il territorio italiano ed ha già partecipato a programmi come Il Boss delle Cerimonie e Napoli Sound, un talent show in onda su Real Time. La cantautrice ha subito condiviso con i propri fan la partenza per le Honduras tramite il proprio profilo Facebook, sottolineando di essere "emozionatissima e determinata più che mai". Gli appassionati del neomelodico sapranno già tutto dell'icona musicale del momento, ma tutti i telespettatori saranno di sicuro curiosi non solo di scoprire come se la caverà su L'Isola dei Famosi 2017, ma anche tutto quello che riguarda la sua vita privata e professionale: diamo un'occhiata ai tratti salienti!

NANCY COPPOLA, CHI E' LA CANTANTE NEOMELODICA NAUFRAGA A L'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI, 30 GENNAIO 2017). LA VITA E LA CARRIERA - Classe 1986, Nunzia Coppola nasce a Napoli ed è la sorella di Gino Coppola, un cantante napoletano di primo piano. Coltiva la sua passione per la musica melodica fin da giovanissima, prediligendo in particolare Gigi Finzio. Debutta quindi nelle piazze campane fin dai 15 anni, riuscendo a scalare in fretta il successo. Nancy Coppola può contare infatti sulla realizzazione di otto album, fra cui l'ultimo lavoro, Mi chiamo Nancy, anche se nel suo repertorio previsto per i concerti e i Live non può di certo mancare Mamma Cantante, il suo cavallo di battaglia. La popolarità della cantautrice non si è limitata al solo territorio napoletano, scatenando immediatamente quello che è conosciuto come "Fenomeno Nancy", grazie al suo look eccentrico e variopinto, in cui accosta lo stile country con cappello da cowboy e stivali alle cravatte e le minigonne. Tuttavia, non è di sicuro il suo abbigliamento ad aver catturato l'attenzione di tanti altri cantanti e cantautrici con cui ha collaborato negli anni. Tutti i suoi brani traggono inoltre ispirazione dalla sua personale vita, come Ragazza Madre, in cui racconta il proprio rapporto con il figlio, avuto dal marito Carmine.

NANCY COPPOLA, CHI E' LA CANTANTE NEOMELODICA NAUFRAGA A L'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI, 30 GENNAIO 2017). LA MUSICA COME MEZZO DI COMUNICAZIONE - Una delle particolarità dei brani di Nancy Coppola si deve appunto al suo modo di affidare alla musica il compito di trasmettere tutta la sua passione non solo per il genere neomelodico ma anche per tutti i suoi cari. "Per me la musica è passione, amore e un mezzo di comunicazione estremamente efficace", sotolinea in un'intervista esclusiva a Bollicine Vip, che spesso comporta l'affrontare temi quotidiani e delicati. "Vivi la tua vita" è infatti dedicata ad una sua carissima amica transgender, mentre "Indelebile", un brano contenuto nel suo ultimo album, affonta lo scottante tema del femminicidio e della violenza sulle donne ad ampio spettro. Oltre alla musica, al centro della sua vita e carriera, Nancy Coppola ama anche il teatro, per il quale ha sostenuto svariati corsi di recitazione. Il suo sogno nel cassetto? "Intepretare una parte in un film", anche se la sua predisposizione a mettersi in gioco la porterà di sicuro a valutare qualsiasi tipo di proposta futura.

© Riproduzione Riservata.