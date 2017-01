NATHALIE CALDONAZZO/ Dall'amore per Massimo Troisi a quello per la figlia Mia (Isola dei Famosi oggi, 30 gennaio 2017)

NATHALIE CALDONAZZO, CHI E' LA NAUFRAGA A L'ISOLA DEI FAMOSI: DALL'AMORE PER MASSIMO TROISI A QUELLO PER LA FIGLIA MIA (30 gennaio 2017) - L'Isola dei Famosi 2017 è pronta per fare il suo debutto su Canale 5 nella prima serata di oggi, 30 gennaio 2017. Diversi i vip che vedremo quest'anno alle prese con ardue prove che mineranno la loro sopravvivenza ed a cui dovranno dimostrare di saper resistere. Fra i Naufraghi di quest'anno troveremo anche Nathalie Caldonazzo, a distanza di 11 anni dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo. E' stata in quell'occasione, infatti, che la showgirl ha partecipato al programma di Rai 1 Capodanno Italiano. Forte dell'esperienza al Bagaglino e di Fantastico 10, dove l'abbiamo vista all'interno del corpo di ballo, Nathaly Caldonazzo affronterà adesso una sfida personale e professionale del tutto nuova: come se la caverà? Prima di scoprire tutto sulla sua partecipazione al reality show, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

NATHALIE CALDONAZZO, CHI E' LA NAUFRAGA A L'ISOLA DEI FAMOSI: LA BIOGRAFIA (30 gennaio 2017) - Nata nel 1969 a Roma, Nathalie Caldonazzo è figlia d'arte grazie alla madre ballerina e coreografa di origine olanddese, Leontine Snell, ed al padre Mario Caldonazzo, imprenditore romano. Debutta come modella sia nella Capitale che a Milano, ricoprendo il ruolo di pr per alcune discoteche romane. Il successo arriva già negli anni '90, grazie alla relazione che la lega a Massimo Troisi, uno dei maggiori comici italiani e partenopei. La coppia rimarrà insieme fino al 1992, anno in cui Troisi morirà a causa di un male oscuro. Sette anni più tardi, Nathalie Caldonazzo entra a far parte del Bagaglino, dove diventa ben presto la donna di primo rilievo per spettacoli di varietà come Saloon e Il Ribaldone. Lasciati i palcoscenici comici, la showgirl intraprenderà quindi la carriera di attrice partecipando sia a fiction che pellicole cinematografiche e teatrali, fra cui La bisbetica domata, Fratelli d'Italia e Paparazzi. Diversi gli amori avuti negli ultimi anni, fra cui Paolo Calissano e Pino Quartullo, oltre a Riccardo Sangiuliano, l'imprenditore con cui ha avuto la figlia Mia.



NATHALIE CALDONAZZO, CHI E' LA NAUFRAGA A L'ISOLA DEI FAMOSI: "POTREI DIVENTARE AMICA DI JILL COOPER" (30 gennaio 2017) - Grazie alle dichiarazioni fatte ai media fin dalla conferma della sua presenza a L'Isola dei Famosi 2017, sappiamo che Nathalie Caldonazzo vede la sua esperienza nel reality in modo positivo. Non ha fatto cenno a particolari timori, soprattutto se si considera che è vissuta all'Isola di Giannutri e conosce quindi bene tutti i limiti e le restrizioni di trovarsi in una location di questo tipo. E' abile nella pesca e si vede già nel ruolo di "procacciatrice di pesci" per tutto il gruppo di Sopravvissuti. L'unico problema? Come rivela la showgirl in un'intervista a Vero, potrebbe avere difficoltà a dormire per via delle situazioni precarie. "Potrei andare d'accordo con Jill Cooper che è una sportiva come me", ha aggiunto, rivelando in seguito di essere sicura che sentirà molto la mancanza della figlia Mia. Anche se quest'ultima è sempre rimasta molto distaccata, "appena ne ha sentito parlare è scoppiata a piangere". Salvo tranquillizzarsi dopo aver visto in che cosa consisterà il gioco.

