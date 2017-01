NOTORIOUS / Anticipazioni puntata 30 gennaio 2017: Julia assisterà al suicidio di Levi?

NOTORIOUS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, la Fox trasmetterà due nuovi episodi di Notorious, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Amici e... altri estranei" e "Raccontami un segreto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: dopo la morte di Sarah (Dilshad Vadsaria), Julia (Piper Perabo) accetta la proposta di Megan (Sepideh Moafi) di incaricare qualcuno di interno per scoprire chi le ha inviato la foto della morte della vittima. Jake (Daniel Sunjata) invece riguarda un video in cui Sarah gli manifesta tutto il suo amore, in occasione del loro primo anniversario. Accetta anche il caso di Abby Rollins (Phoebe Neidhardt), una donna che afferma di aver subito il rapimento del figlio e supportata dalla Fondazione per i Bambini Scomparsi. Nonostante le sue resistenze, Abby accetta di partecipare allo show di Julia per diffondere la notizia in tutto il Paese ed aumentare di ritrovare il bambino. Durante la diretta, Julia riceve tuttavia la telefonata di un ragazzo che afferma di aver frequentato Abby per diverso tempo e di sapere con certezza che non ha alcun figlio. Kyle Warren (Michael Galante) non intende tuttavia comparire in modo ufficiale, dato che teme di compromettere la propria immagine di fronte agli occhi dell'opinione pubblica. Julia decide quindi di mettere alle strette Abby, ma Jake esibisce prontamente un certificato di nascita in cui dimostra che ciò che dice la sua cliente è la verità. Più tardi, Julia incontra il fratello di Sarah, Alan Wells (Karan Oberoi), a cui chiede di fare parte dello show per poter indirizzare i media nella giusta direzione rispetto alla cattura dell'assassino della donna. Alan tuttavia rifiuta su tutta la linea la sua proposta, dato che la ritiene un'approfittatrice e non pensa che sia realmente interessata alla vittima. Jake invece affronta Oscar (Kevin Zegers), visibilmente ubriaco, perché il movente principale ricade sempre su di lui. Più tardi, scopre da Megan che la foto le è stata inviata da Ryan (Ryan Guzman), che rivela di essersi trovato casualmente sulla scena del crimine, ma di non aver inviato le foto che le sono arrivate per posta. Jake le rivela inoltre di aver avuto una relazione con Sarah e di essersela lasciata sfuggire perché troppo impegnato con il lavoro, oltre all'avventura avuta con la donna la sera prima del suo omicidio. Dopo aver intuito che Abby ha mentito, Julia la spinge a rivelare la verità riguardo al figlio: l'ha nascosto con la complicità di una donna, per tenerlo nascosto dall'ex fidanzato piuttosto violento. Durante il funerale di Sarah, Jake organizza l'arresto di Oscar per salvare la sua reputazione, ma il fratello della vittima scopre l'inganno ed anche il coinvolgimento di Julia.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 GENNAIO, EPISODIO 3 "AMICI E... ALTRI ESTRANEI" - La famosa rock star Trinity, impegnata anche a livello umanitario, cade in coma dopo essere stata aggredito. Un video delle telecamere di sicurezza mostrano una scena di violenza sessuale messa in atto da Trinity ai danni di una donna che ha drogato in precedenza. Julia chiede tuttavia al suo capo di non sfruttare quanto scoperto dal nastro, dato che la madre possiede fra le varie cose anche una delle case discografiche di Trinity. Julia fa in seguito delle pressioni a Louise perché ponga rimedio ad un errore fatto dalla conduttrice stessa durante la messa in onda. Il caso dell'omicidio di Sarah Keaton inizia a riscaldarsi quando si scopre che Levi, il socio in affari di Oscar, ha finto di essere un'attrice in modo da sedurlo. Il team scopre in seguito che Levi avrà molto di più da guadagnare una volta che Oscar sarà finito dietro le sbarre. In tutto questo, Ryan ed Ella continuano a collaborare per scoprire chi ha inviato le foto di Sarah a casa di Julia.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 GENNAIO, EPISODIO 4 "RACCONTAMI UN SEGRETO" - Un cuore solitario, Dax Edwards, viene accusato sui social media di aver ucciso un giocatore di calcio e suo ex compagno di liceo. La sorella Chloe chiede l'aiuto di Jake, rivelando che sono i figli di un suo vecchio compagno di classe. Julia accetta che Chloe appaia nel suo show, ma richiede anche a Jake di far comparire anche l'allenatore di calcio del college. Ulteriori indagini rivelano che il calciatore potrebbe essere stato vittima di nonnismo, ma in seguito l'autopsia conferma che il ragazzo era ancora vivo in seguito all'aggressione. Intanto, Levi cerca di negare il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Sarah Keaton e chiede a Julia di avere un incontro privato, ma si traduce tutto in un suicidio.

