O Mare Mio/ Anticipazioni puntata 30 gennaio 2017: Porticello prossima tappa per Cannavacciuolo, l’invito social

O MARE MIO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO 2017: L’INVITO SOCIAL - Nuovo appuntamento sul piccolo schermo del Nove con O Mare Mio, il format che vede al centro la pesca, il pesce, ricette succulente e naturalmente tutta la simpatia e la forza dello chef Antonino Cannavacciuolo, volto anche della sesta edizione di MasterChef Italia attualmente in onda su Sky Uno. A partire dalle 21.15 verrà trasmessa l’ultima puntata ambientata a Porticello, nei pressi di Palermo: ma la bella notizia è che subito dopo la rete ha in programma una vera e propria maratona che andrà a comprendere anche gli altri tre episodi della prima edizione di O Mare Mio, che hanno preso il via a Lerici, Aci Terzza e Porto Cesareo. Inultile dire che l’entusiasmo è alle stelle e che non mancherà quella sensazione di acquolina in bocca: anche la pagina del Nove è intervenuta per ricordare a tutti l’appuntamento e ha scritto “Antonino Cannavacciuolo sbarca a #Palermo! Appuntamento domani alle 21.15 con #OMareMio”. Chi non se lo perderà? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook del Nove.

O MARE MIO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAIO 2017: ANTONINO CANNAVACCIUOLO A PORTICELLO - Aci Trezza, Porto Cesareo, Lerici: sono queste le tappe che Antonino Cannavacciuolo ha messo a segno, protagonista del nuovo format in scena sul piccolo schermo del Nove, O Mare Mio. Oggi, lunedì 30 gennaio 2017, la trasmissione tornerà in onda in prima serata con l'ultimo appuntamento in programma: lo chef è nuovamente pronto a mettersi all'opera tra pesca e ricette. Cannavacciuolo accompagnerà esperti del luogo in mare, scoprendo alcune delle tecniche più utili e alcune delle qualità di pesce più comuni e prelibate della determinata zona geografica. Seguirà il passaggio dall'acqua alle nostre tavole, regalando ai telespettatori consigli su come cucinare al meglio la materia prima che il mare ci regala. O Mare Mio ha riscosso parecchio successo, anche grazie alla personalità ricca, allegra e decisa di Antonino Cannavacciuolo che, da una località marittima all'altra, ha svelato i segreti, di volta in volta, di specie diverse, riguardanti i migliori metodi di cottura, gli abbinamenti e molto altro. L'ultima puntata del format in programma stasera guiderà tutti a Porticello, la più grande frazione di Santa Flavia in Sicilia, e anche uno dei mercati del pesce più grandi e importanti dell'isola. Subito dopo, il Nove trasmetterà una vera e propria maratona di O Mare Mio, riproponendo l'appuntamento a Lerici, Porto Cesareo ed Aci Trezza. Tutti pronti?

