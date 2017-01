OPERAZIONE SPY SITTER/ Su Rai 2 il film con Jackie Chan e Amber Valletta

OPERAZIONE SPY SITTER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GENNAIO 2017: IL CAST - Operazione Spy Sitter è il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 23.00. Una pellicola americana d'azione e commedia dal titolo originale The Spy Next Door: è stata prodotta nel 2010 dalla casa cinematografica Lionsgate per una durata di circa 94 minuti. La regia è stata affidata a Brian Levant e nel cast sono presenti alcuni attori piuttosto conosciuti anche dal pubblico italiano come Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carroll, Will Shadley, Alina Foley e Magnus Scheving. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

OPERAZIONE SPY SITTER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Bob Ho (Jackie Chan) in passato spia della CIA ora ritiratosi. In questa sua nuova vita, Bob si è perdutamente innamorato della propria vicina di casa, Gillian (Amber Valletta). Dopo essersi conosciuti un po’, Bob e Gillian iniziano ad uscire insieme nonostante per la donna non sia facile far accettare l’uomo ai suoi tre figli. Inoltre Bob non è stato completamente onesto con la sua amata, non rivelandosi infatti niente del suo passato, ma facendole credere che sia un venditore di penne. Un giorno però Gillian riceve una chiamata con la quale viene avvisata che suo padre è gravemente malato. Gillian quindi deve partire repentinamente e quindi decide di chiedere al suo fidanzato Bob di occuparsi dei suoi figli. La donna quindi parte e Bob si ritrova suo malgrado ad affrontare una delle missioni più dure con cui ha avuto a che fare negli ultimi anni. I figli di Gillian sono Ian (Will Shadley) che è preso di mira dai suoi compagni subendo veri e propri attacchi da bulli, poi c’è Farren (Madeline Carroll) che è la figlia maggiore di Gillian anche se in realtà è figlia dell’ex marito della donna che non aveva più voluto sapere niente di lei. Infine c’è Nora (Alina Foley), una tenere bambina di quattro anni. Purtroppo però i tre figli di Gillian non vedono di buon occhio Bob e quindi provano a divincolarsi da lui in tutti i modi. Ian, navigando su internet entra in possesso di un prezioso e misterioso codice che è molto ricercato perché può avere gravi ripercussioni sul mercato del petrolio. Tuttavia Ian crede che quello sia il codice per accedere ad un concerto e non sospetta minimamente della pericolosità della sua azione. Per fortuna però Bob scopre la cosa e grazie al suo passato da agente segreto riesce a far fronte a situazioni molto pericolose soprattutto quando contro di lui si schiera il malvagio criminale Anton Poldrak.

