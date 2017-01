ORNELLA MUTI, LA SPLENDIDA ATTRICE RISCHIA DI ESSERE OSCURATA DAL BRIO DELLA FIGLIA NAIKE RIVELLI? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Ornella Muti parteciperà a L'Isola dei Famosi 2017 molto probabilmente nel ruolo della sciamana in un'isola per questo predisposta. Insieme a lei ci sarà la frizzantissima figlia Naike Rivelli che ha fatto parlare molto di sè anche per una serie di video alquanto accattivanti sui social network. Il rischio che corre Ornella Muti è di rimanere un po' oscurata proprio dal brio della figlia che ha dimostrato più volte di essere un personaggio davvero molto apprezzato dal pubblico. Ovviamente però Ornella Muti non ha questa preoccupazione e anzi sarebbe molto felice di veder esplodere definitivamente Naike Rivelli anche perchè il suo splendido passato, e presente, da attrice non sarà dimenticato di certo per la partecipazione a un programma dove sicuramente riuscirà anche ad avere le sue soddisfazioni. Tra poco inizia la prima puntata de L'Isola dei Famosi vedremo se le due saranno già ospiti in studio con la partenza verso l'Honduras che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

ORNELLA MUTI, PROTAGONISTA NEL REALITY NEI PANNI DELLA “SCIAMANA” (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Questa sera ha inizio su Canale 5 l’edizione 2017 del reality L’isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria nei panni del principale opinionista. Tra le novità di quest’anno c’è la figura dello sciamano che, stando alle anticipazioni che circolano in queste ore sul web, dovrebbe essere ricoperto dall’attrice Ornella Muti assieme alla figlia Naike Rivelli. A dare la notizia è stato Alberto Dandolo su Dagospia precisando che la Muti e la Rivelli saranno presenti a partire dalla seconda puntata sbarcando sulla cosiddetta Isola Muti con il compito di riabilitare i naufraghi appena eliminati. In attesa di saperne di più, ricordiamo i principali tratti salienti della carriera di Ornella Muti.

ORNELLA MUTI, PROTAGONISTA NEL REALITY NEI PANNI DELLA “SCIAMANA”: LA CARRIERA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Ornella Muti, nome d'arte di Francesca Rivelli, è nata a Roma il 9 marzo 1955, da padre napoletano e madre russa. La sua carriera di attrice inizia a soli 14 anni quando il regista Damiano Damiani la sceglie per il film "La moglie più bella". Da lì la Muti non si è più fermata guadagnandosi il titolo di apprezzata attrice cinematografica, oltre a quello di attrice di fotoromanzi. Molteplici i ruoli magistralmente interpretati, che hanno portato Ornella Muti ad essere un'attrice molto conosciuta anche all'estero. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata sposata per bene tre volte: due volte con l'attore Alessio Orano e fino al 1996 con Federico Facchinetti. Le ultime notizie di gossip vedono la bella attrice felicemente innamorata dell'imprenditore francese Fabrice Kerhevè. Ornella Muti è anche una bellissima mamma di tre figli e nonna di tre nipoti. La sua primogenita è Naike (avuta dalla relazione con il produttore spagnolo Josè de Castro) che ha dato alla luce il suo primo nipote Akash; ci sono poi Carolina e Andrea (avuti dall'ex marito Facchinetti) di cui la prima le ha regalato altri due nipoti: Alessandro e Giulia.

br/>© Riproduzione Riservata.