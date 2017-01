OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 30 gennaio 2017 su LatteMiele: Gemelli, Cancro, Scorpione, Pesci, Leone e tutti gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 30 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Torna come ogni giorno anche per oggi, lunedì 30 gennaio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Partiamo dall'Ariete la cui giornata potrebbe essere abbastanza complicata e che cela delle insidie. I Gemelli hanno Saturno in opposizione e che potrebbe portare a degli atteggiamenti piuttosto particolari. Per il Cancro la settimana si apre verso un trimeste che potrebbe portare a delle novità molto interessanti. Il Toro apprezza oggi le più piccole gioie e ha degli affetti che sicuramente lo circondano a iniziare dalla famiglia e passando per gli affetti sentimentali. Per il Leone si chiude un periodo che ha vissuto con molti disagi e ora cerca di rialzarsi verso un febbraio che dovrebbe essere sorridente. Sarà una giornata positiva anche per Sagittario e Capricorno che riusciranno anche loro ad uscire da un'impasse che è stata piuttosto preoccupante nelle ultime settimane..

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Giornata in cui qualcuno potrebbe sentirsi particolarmente seccato; nonostante il nervosismo comunque questa settimana sarà l'inizio di una fase molto interessante e densa di cambiamenti mossi dal desiderio di riuscire ad ottenere di più. Da Venerdì, l'entrata di Venere nel segno porterà dei risvolti interessanti in ambito amoroso. Toro: Giornata utile per apprezzare le piccole gioie portate dagli affetti che ti circondano. Qualcuno potrebbe avvertire la necessità di fare ordine nella propria vita, e desiderare per questo qualche conferma da parte di chi gli sta attorno. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle spese. Gemelli: Un Saturno in opposizione potrebbe portare qualche difficoltà in grado di dar vita ad atteggiamenti poco tolleranti verso le altre persone: si raccomanda di assumere un atteggiamento prudente e non riversare sugli altri le tensioni. Cancro: Questa settimana apre un trimestre ricco di novità che potrebbero costringere qualcuno ad imporsi con vigore per riuscire a dimostrare il proprio valore. Giornate buone anche per valutare la validità di un progetto intrapreso, o decidere quali attività si desidera abbandonare e quali portare avanti. Previsioni positive anche per quanto riguarda l'amore. Leone: Finalmente si chiude il periodo ricco di disagi e preoccupazioni che ha pervaso gli ultimi mesi. Febbraio promette situazioni decisamente più positive e passioni intese; proprio in vista di queste nuove emozioni, qualcuno dovrebbe valutare attentamente se alcune relazioni meritano di essere portate avanti, cercando di mettere da parte l'orgoglio. Vergine: Le energie impiegate nello sviluppare i progetti degli ultimi mesi potrebbero non aver dato i frutti sperati, e si cominciare ad avvertire un po' di stanchezza. In amore, la lontananza dovuta ai troppi impegni potrebbe essersi fatta sentire, rendendo necessario qualche attenzione in più. Bilancia: Nonostante qualche diffidenza nei confronti delle novità, qualcuno potrebbe riscontrare la necessità di un cambiamento interno all'ambito lavorativo a causa di alcune tensioni con l'ambiente che lo circonda. L'assetto positivo di Giove permetterà di sfruttare al meglio le proprie possibilità. Scorpione: Periodo ottimo per avanzare richieste e intraprendere progetti a lungo termine, considerando le grandi possibilità che quest'anno offre. Qualcuno potrebbe decidere di prendere in mano alcune situazioni modificando gli aspetti che non lo soddisfano. C'è la possibilità di ottenere grandi soddisfazioni anche in amore. Sagittario: Finalmente si conclude il periodo faticoso appena trascorso, lasciando spazio a delle nuove e interessanti opportunità. Da Venerdì l'assetto astrologico migliorerà, portando ulteriore energia e vitalità. Capricorno: Giornata buona per cominciare a mettere in pratica le conclusioni a cui si è giunti durante questo periodo di riflessione appena trascorso. Si apre un trimestre particolarmente utile per modificare le situazioni che non soddisfano le proprie aspettative e decidere quali rapporti portare avanti. Acquario: Giornate utili a dimostrare il proprio valore, ma sarà necessario mantenere una certa oculatezza nelle questioni di tipo economico. Per quel che riguarda l'amore, nonostante il desiderio di nuovi riferimenti qualcuno potrebbe non essere disposto a legarsi seriamente. Pesci: Stelle favorevoli che preannunciano un Febbraio molto importante e carico di idee utili. Si invita a non sottovalutare le proprie intuizioni e ad affrontare con coraggio le sfide che si presenteranno, fiduciosi nell'arrivo di una soluzione. In amore, il bisogno di complicità si fa sentire più che mai.

