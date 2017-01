PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2017: DAL PRECARIATO ALL'ACQUA PUBBLICA, FINO AL MODELLO SVEDESE - Un nuovo appuntamento con Presadiretta ci attende nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017. Lo show di Rai 3 codotto da Riccardo Iacona, approfondirà due dei temi che più interessano in questo momento sia la popolazione che i media: il lavoro ed i salari. Grazie ad Elena Stramentinoli ed alla sua inchiesta Salari da fame, il programma si concentrerà sul baratro a cui sembra destinato il mondo del lavoro, sempre più compromesso dal precariato. Non di meno, il salario non sembra subire lo stesso aumento che interessa invece la produttività, sempre più in aumento in Italia, con il risultato che molte famiglie sono costrette a rimanere ancorati alle file più povere. Tane le storie di cittadini comuni che verranno intervistati all'interno del servizio, sia del settore pubblico che privato, che metteranno in luce come qualsiasi campo professionale sia ormai soggetto al precariato. Presadiretta affronterà poi il modello svedese grazie al reportage di Iacona Svezia il Paese dei Sindacati: una realtà diametralmente opposta a quella italiana, dove gli stipendi di qualsiasi professione vengono aumentati ogni anno ed in cui esiste una pacifica convivenza con i Sindacati. Presadiretta parlerà inoltre di Acqua Privata grazie al servizio di Alessandro Macina, che si concentrerà sull'annoso problema dell'acqua pubblica. A farne le spese i cittadini del centro e del sud Italia, che dopo un referendum positivo riguardo all'acqua pubblica, non hanno visto alcun miglioramento. Anzi, la situazione è crollata ulteriormente, dando il via ad una vera e propria guerra fra le regioni per la privatizzazione della rete idrica. Nello spazio Iacona Incontra, l'ospite d'onore sarà Toni Servillo, attore di successo che in questi giorni si trova nei teatri italiani e parigini con il suo ultimo lavoro, Elvira, estratto dalla celebre opera di Moliere, il Don Giovanni. Jouvet e Claudia, i due protagonisti, mostreranno al pubblico come la passione si unisca all'arte ed infine al sentimento, collegati da un unico filone che nasce dalla consapevolezza di se stessi.

