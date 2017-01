QUINTA COLONNA/ Anticipazioni e ospiti puntata 30 gennaio 2017: lavoro e assenteismo al centro della serata

QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 30 GENNAIO 2017: LAVORO E ASSENTEISMO - Quinta Colonna, il talk show guidato da Paolo Del Debbio, tornerà sul piccolo schermo di Rete 4 stasera, lunedì 30 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento: a differenze delle scorse settimane, la trasmissione prenderà il via a partire dalle 21.15 e non più dalle 20.30, momento occupato invece Dalla vostra parte. Al momento, non si conoscono ancora i nomi di coloro che faranno capolino nello studio di Quinta Colonna, ma il profilo Twitter ha rivelato che al centro del dibattito in prime time ci sarà il mondo del lavoro, e in particolare il fenomeno dell’assenteismo. “Stasera alle 21.15 torna #QuintaColonna @rete4 parleremo di furbetti e assenteismo, dalla pubblica amministrazione al Parlamento” si legge infatti nel cinguettio (clicca qui per vederlo). Come sempre, non mancheranno gli inviati nelle piazze di tutta Italia pronti a raccogliere i commenti delle persone comuni, e a Quinta Colonna farà capolino Gene Gnocchi con le sue uscite provocatorie e attuali.

