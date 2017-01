RAZ DEGAN/ Il problema alla schiena lo influenzerà? (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

RAZ DEGAN, IL NAUFRAGO SU CANALE 5: UN PROBLEMA ALLA SCHIENA RISCHIA DI FRENARLO (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Raz Degan è uno dei naufraghi più conosciuti de L'Isola dei Famosi in partenza oggi, 30 gennaio 2017, su Canale 5. Il modello israeliano è stato uno degli ultimi concorrenti annunciati dalla produzione e sono tanti i dubbi che ruotano attorno alla possibilità che l'ex di Paola Barale riesca a completare il suo percorso in Honduras. Come confermato a Silvia Toffanin nel corso di un'intervista rilasciata pochi giorni fa a Verissimo, infatti, Raz Degan ha infatti alcuni problemi alla schiena: "Spero che non sia un handicap, giorno per giorno farò quello che potrò. Per proteggermi dall'umidità mi porterò un materassino e dell'alpaca che mi tenga caldo e poi una fit ball per fare degli esercizi per mantenermi dritto. Inoltre, c'è il mare e il nuoto per il mio problema è un grande aiuto". Basteranno questi accorgimenti a fargli superare i suoi problemi?

RAZ DEGAN, IL NAUFRAGO SU CANALE 5: IL LAVORO DA MODELLO E LA STORIA CON PAOLA BARALE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Scatta oggi, 30 gennaio 2017, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, e tra i naufraghi più attesi del reality di Canale 5 vi è senza dubbio Raz Degan. Nato a Sde Nehemia, in Israele, il 25 agosto del 1968, Degan ha iniziato a 21 anni la carriera di modello riscontrando fin da subito un grande successo. In relazione alla sua esperienza da indossatore, Raz Degan è stato immortalato sulle copertine di riviste di livello internazinale come Vogue e Cosmopolitan, recitando peraltro in diversi spot pubblicitari anche in Italia. Ed è forse grazie a quello dell'amaro Jagermeister (quello in cui diceva "Sono fatti miei"), che Raz Degan diventa molto popolare nel nostro Paese, arrivando anche ad essere scelto per partecipare a diverse produzioni cinematografiche in Italia. Certo è che la grande popolarità arriva con la storia d'amore che lo lega a Paola Barale, la conduttrice con il quale si è separato da ormai due anni, dopo 14 d'amore. In una recente apparizione a Verissimo, Degan ha fatto anche mea culpa per la fine del suo rapporto con Paola, ammettendo:"Stare con me è difficile. Sono sempre via". Nel corso della sua esperienza a L'Isola dei Famosi 2017 ci sarà spazio per un ricordo del suo amore con Paola Barale?

