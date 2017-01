RIZZOLI & ISLES 7 / Anticipazioni puntata 30 gennaio 2017: Maura è sposata? Rivelazioni in arrivo

RIZZOLI & ISLES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, Premium Crime trasmetterà due nuovi episodi della serie Rizzoli & Isles 7 in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo "Corsa contro il tempo" e "Gli sposi di una notte". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: due uomini vengono uccisi all'interno di un garage e Jane scopre subito che all'interno della struttura c'è uno scomparto segreto pieno di armi. Più tardi, Nina (Idara Victor) riesce a salvare la vita a Frankie (Jordan Bridges) prima che Kelly Wagner (Jordan Bridges) gli faccia la pelle, ma rimane fortemente scossa da ciò che ha vissuto. Rivela infatti al fidanzato di avere terrore di quanto è successo, visto che ha rischiato di premere il grilletto. Dato il modus operandi ed un'impronta su una delle armi, Jane (Angie Harmon) e Korsak (Bruce McGill) risalgono a Endrit Cela (Tom Benedict Knight), che ha diversi precedenti alle spalle. Il sospetto della squadra è che i due omicidi siano avvenuti per via di una lite fra bande di motociclisti, anche se Kelly si trova in una situazione precaria per via della sua relazione con una delle due vittime. Korsak scopre inoltre che la donna ha appena avviato la ricerca di un carcere, particolare che dimostra che sia spaventata dall'assassino. Jane decide quindi di infiltrarsi nell'ambiente del carcere simulando un finto arresto. Mentre Jane fa passi da gigante riguardo ad un giro di gioielli rubati interno al carcere, Frankie cerca di far riflettere Nina sulle proprie azioni, insinuando che il suo malessere sia collegato a quanto è successo al fidanzato defunto. Non appena Kelly scopre che Jane sta per essere scarcerata, le offre dei soldi per uccidere Snake, soprannome di Jeff Morgan (Gary Nohealii), uno dei membri della banda di motociclisti. Jane intuisce che Kelly sta cercando in realtà di proteggere la sorellastra Marley (Cassie Brennan), perché testimone dell'omicidio messo in atto da Snake. Jane riesce ad individuare la ragazza e ad avvicinarla con una scusa, proprio poco prima che Snake possa trovarla. Una volta ritornata a casa, Jane decide di chiamare l'agente che le ha offerto di uscire in precedenza e decide di accettare il lavoro che le ha offerto come docente a Quantico.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "CORSA CONTRO IL TEMPO" - Inizia il processo contro Steve Bayan, accusato di aver messo in atto una rapina due anni prima, sfociata poi in omicidio. Jane è uno dei testimoni chiave, ma scopre che l'unica prova schiacciante che potrebbe portare l'accusa ad ottenere la condanna, è stata sottratta misteriosamente dal magazzino delle prove. La squadra inizia quindi a lavorare per trovare il modo di ottenere una condanna piena contro Bayan, mentre il tempo inizia a scorrere velocemente. Intanto, Frankie scopre che Nina è un'appassionata di magia e decide di imparare alcuni trucchi solo per impressionarla in modo positivo.

RIZZOLI & ISLES 7, ANTICIPAZIONI DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "GLI SPOSI DI UNA NOTTE " - I corpi di due uomini vengono ritrovati all'interno di un parco. Una delle due vittime è un contabile, mentre il secondo, Edward, ritrovato miracolosamente vivo, è l'ex marito di Maura. I due si sono infatti sposati quando erano molto giovani, durante una notte di follie ed hanno annullato le nozze il giorno successivo. Grazie alle indagini, la squadra scoprirà che Edward e la sua famiglia sono stati presi di mira da alcuni truffatori. Per risolvere il caso, Jane e Maura dovranno studiare il sistema Ponzi estremamente sofisticato che ruota attorno alla vicenda. La sorpresa più grande per Jane sarà che il principale sospettato sarà proprio l'ex marito di Maura. Quest'ultima invece prenderà una decisione forte riguardo alla propria carriera.

br/>© Riproduzione Riservata.