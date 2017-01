ROADIES/ Anticipazioni puntata 30 gennaio 2017: rivoluzioni nella Staton House Band. Al via il comedy-drama con Bill Hanson e Carla Cugino

ROADIES, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2017: LA SERIE - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, Premium Stories vivrà il debutto di Roadies, in prima Tv assoluta. Il pilot, intitolato "E' tempo di cambiare", ci aiuterà a conoscere tutti i personaggi che faranno parte della comedy firmata Cameron Crowe. All'interno del cast troveremo infattti Bill Hanson nei panni di Luke, il manager del The Staton-House Band, un gruppo di successo originario di Denver. Carla Cugino sarà invece Shelli, la production manager, a cui si accosterà Imogen Poots nei panni del tecnico delle luci Kelly Ann, e Rafe Spall che sarà invece Reg, l'amministratore finanziario. Gli altri attori che comporranno il team musicale saranno Keisha Castle-Hughes, Peter Cambor, Macchine Gun Kelly e Ron White. Lo show verrà arricchito inoltre della presenza di JJ Abrams in qualità di produttore, un vero colosso del piccolo schermo in versione seriale. L'emittente americana per il quale è stato realizzato Roadies può vantare inoltre diversi titoli di successo come The Affair, Californication, Dexter, The L Word e Homeland. Il comedy drama vedrà inoltre lo stesso Crowe impegnato dietro la telecamera per condurre la premiere. Il creatore si è rifatto inoltre al proprio bagliaglio di esperienze personali, dato che appena 16enne, è riuscito ad intervistare le leggende del rock del calibro dei Led Zeppelin, Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young e molti altri ancora, nel periodio in cui lavorava per la rivista specializzata Rolling Stone. L'impressione che di sicuro avranno gli appassionati ed ammiratori di Crowe sarà di ritornare agli anni d'oro in cui il produttore ha conquistato l'Oscar per la pellicola Almost Famous, in cui un giornalista rock alle prime armi decide di unirsi ad una band in tour per raccontarne le avventure. Durante questa parentesi, si innamorerà perdutamente, per poi ritrovare il modo di distaccarsi dal punto di vista emotivo dai suoi idoli e realizzare il sogno di diventare un grande critico musicale. Nonostante le premesse e le aspettative, Showtime non ha tuttavia accettato di proseguire con una seconda stagione di Roadies, un flop che arriva diretto dopo gli ascolti non soddisfacenti ottenuti da Vinyl, che ha vissuto la collaborazione fra Mick Jagger e Martin Scorsese.

ROADIES, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "E' TEMPO DI CAMBIARE" - Il direttivo della Staton-House Band, un gruppo rock emergente, sta ultimando i preparativi per un grande conceto, Kelly Ann annuncia al team di aver deciso di lasciare il lavoro. Il suo sogno di diventare un'attrice potrebbe infatti realizzarsi grazie all'ingresso nella scuola di cinema che si trova a New York. A complicare le cose sarà in realtà l'arrivo di un consulente finanziario incariato dalla Direzione di mettere a posto i conti, Reg. Rivelererà infatti ai collaboratori che le spese dovranno subire dei forti tagli, ma non farà altro che attirarsi le antipatie di Kelly Ann, che lo attaccherà in modo pesante di fronte a tutti gli altri. Nel frattempo, Shelli e Bill affrontano delle nuove tensioni, nascondendo persino a loro stessi di provare una forte attrazione l'uno per l'altra. Decisa a non compromettere la passione e l'amore infuso nella band fino a quel momento, Kelly Ann deciderà di fare retromarcia sulle proprie decisioni.

