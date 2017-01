Roberta Macrì / Ballerina in carrozzina: come fa a fare la spaccata? La risposta in diretta (oggi, 30 gennaio 2017)

ROBERTA MACRÌ, BALLERINA IN CARROZZINA: COME FA A FARE LA SPACCATA? (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Robertà Macrì è una ragazza che è stata ospitata oggi al programma La vita in diretta: ballerina, ha avuto un incidente nel 2012 che non le consente più di camminare e muovere le gambe. Nonostante le difficoltà, Roberta ha deciso di continuare a coltivare una delle sue passioni più grandi, ossia la danza e, anche se è in carrozzina, riesce a fare una cosa incredibile e difficile come la spaccata. Marco Liorni le ha chiesto come fosse possibile e lei ha candidamente risposto: "Volere è potere". "L’obiettivo è far capire che una persona in carrozzina può ballare e fare tantissime altre cose. Come scendere e fare la spaccata: aiuta a sdoganare il pregiudizio. Penso di essere la prima che riesce a farla senza muovere le gambe. E poi ballo a terra", ha detto Roberta Macrì qualche tempo fa in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Roberta Macrì ha iniziato a danzare a quattro anni, e forse anche per questo ha una muscolatura più sviluppata di una persona che non ha mai fatto sport.

ROBERTA MACRÌ, BALLERINA IN CARROZZINA: L'INCIDENTE (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Era la notte del 14 agosto quando Roberta Macrì ha avuto l'incidente che le ha cambiato per sempre la vita. Una serata con gli amici, il ritorno a casa in macchina, lo schianto con un'automobile che sopraggiungeva a forte velocità. Poi il coma e, una volta sveglia, la terribile scoperta: una vita da passare in carrozzina, senza poter muovere più le gambe. Nonostante il brutto incidente, Roberta Macrì non si è voluta dare per vinta e, quattro mesi dopo aver lasciato l'ospedale, ha iniziato a documentarsi per capire come continuare a ballare nonostante la sedia a rotelle. Oggi è invitata da molte parti, e il suo messaggio di forza e speranza non può ovviamente fare a meno di colpire chiunque. Roberta è molto impegnata anche per sì che i diritti delle persone portatrici di handicap siano rispettati e, a partire dall'abbattimento delle barriere architettoniche, cerca di instillare il rispetto per le persone disabili in tutte le persone.

