SALEM 3 / Anticipazioni puntata 30 gennaio 2017: Cotton cade nelle mani delle streghe!

SALEM 3,ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Salem 3, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Gli angeli neri della notte". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la Sentinella (Samuel Roukin) è pronta ad uccidere Mary (Janet Montgomery) per il suo tradimento, ma John (Oliver Bell) lo ferma perché rimane sempre sua madre. Soprattutto in previsione della vendetta contro il loro padre. La Sentinella fa l'errore di insinuare che voglia la strega per soddisfare i propri piaceri in età adulta e il Diavolo lo colpisce allo stomaco, ordinandogli poi di portare la madre in un posto sicuro. Mary rimane stupita nel vedere la stanza che le è stata riservata, ma la Sentinella la rinchiude all'interno di una scatola magica, pronto a vendicarsi. Nel fratteempo, Mercy (Elise Eberle) osserva Hathorne (Jeremy Crutchley) marcire di fronte ai propri occhi, lentamente e dolorosamente. Fino a che gli concede l'antidoto e riporta il suo corpo in salute. In cambio, pretende che l'aiuti a prendere il controllo del mondo, anche perché il veleno che gli ha dato è permanente, mentre la pozione è temporanea. Potrà tornare da lei ogni notte per avere la sua dose ed anche il suo stesso corpo. Cotton (Seth Gabel) invece approfitta del sonno di Anne Hale (Tamzin Merchant) per creare una pozione che lo liberi dal famiglio, riuscendo a nascondere le proprie intenzioni alla moglie. In città si organizza una votazione per stabilire se chiudere le porte di Salem, dato l'arrivo di una parte della popolazione presente nelle zone vicine. Considerato un eretico, John Alden (Shane West) decide comunque di controllare personalmente lo stato delle cose, decidendo di portare con sé Billy (Emily Skeggs), la ragazza che si nasconde fra le fila dei suoi uomini. Sebastian (Joe Doyle) si precipita nelle segrete attirato dalle urla di Mary, ma la Sentinella lo blocca e gli rivela che Samael non ha mai provato rimorso per le proprie crudeltà. Aggiunge inoltre che la Mary che ha conosciuto non la rivedrà mai più. Intanto, Isaac (Iddo Goldberg) inizia a fare molte domande su Mercy, ma viene messo in guardia sia da Hathorne che da Cotton. Infine degli uomini al soldo della strega lo picchiano fino a fargli capire che è meglio smetterla. Il Diavolo invece incarica Sebastian di ricordare ad Hathorne da che parte deve stare. Durante la riunione del consiglio, Sebastian e Cotton cercano di premere perché Salem acccolga i cittadini sfollati. Il reverendo beve anche di nascosto la pozione e poco dopo si libera del famiglio. Quella notte, John porta la madre nei boschi per la resa dei conti, ma le rivela che non hanno intenzione ddi ucciderla. Le ricorda anche che è stato lui a concederle il potere che ha e dato che il contratto fra loro non è più valido, le toglie tutto. Anne Hale osserva di nascosto, quando viene interrotta dall'arrivo di Mr Jenkins e capisce che il marito si è liberato.

SALEM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "GLI ANGELI NERI DELLA NOTTE" - Cotton si aggira sperduto fra i boschi, fino a che incontra una coppia di mormoni che in passato conoscevano il padre. Il religioso crede di essere finalmente al sicuro, non sapendo che in realtà si tratta di due streghe. Non appena la coppia rivela la verità, deciderà anche di torturare Cotton ed ucciderlo per poi offrirlo come piatto di carne al Signore Oscuro. Quest'ultimo invece mette in standby la punizione che intende dare ad Anne Hale nell'attesa di trovare il marito, mentre Hathorne continua a ricevere i benefici della sua ambigua relazione con Mercy. Mary è ormai caduta nelle mani della Sentinella, che cerca di fare di tutto per impaurirla riguardo al suo destino, specialmente ora che è rimasta senza poteri. L'ex strega invece ha capito perfettamente che non può ucciderla per ordine di John, e non fa che deriderlo. Quando Cotton rischia ormai la morte, riesce a liberarsi e a sfuggire alle due streghe, finendo tuttavia nelle mani di Tituba, che lo sta sorvegliando da diverso tempo.

