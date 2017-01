SAMANTHA DE GRENET/ La showgirl e conduttrice rilancerà la sua carriera? (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

SAMANTHA DE GRENET, LA NAUFRAGA DEL REALITY: UNA CARRIERA DA RILANCIARE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Per Samantha De Grenet essere una delle naufraghe che prenderanno parte a L'Isola dei Famosi 2017 costituisce una grande opportunità per provare a rilanciare la propria carriera. Dopo aver condotto programmi importanti del panorama televisivo italiano, la showgirl è stata infatti relegata al solo ruolo di opinionista. La De Grenet è spesso in tv per dire la sua su fatti di cronaca e di costume in programmi quali La vita in diretta (opinionista fissa), Mattino 5, Domenica Live, Unomattina, Porta a porta e L'Arena. Se Giulio Base, naufrago come lei in questa edizione dell'Isola, non ha fatto mistero di voler sfruttare questa opportunità per dare nuovo slancio alla sua carriera d'attore, perché anche la bella Samantha non dovrebbe trarre beneficio dalla popolarità che solo i reality negli ultimi anni hanno saputo donare? L'appuntamento quindi è a tra qualche settimana: solo allora sapremo se Samantha De Grenet è riuscita nel suo intento...

SAMANTHA DE GRENET, LA NAUFRAGA DEL REALITY: CARRIERA E VITA PRIVATA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Samantha De Grenet è una delle naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2017 che comincia oggi, lunedì 30 gennaio, su Canale 5. La showgirl romana, nata a Roma il 9 novembre 1970 da una famiglia aristocratica, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo mettendosi in mostra nella sigla del programma di Adriano Celentano Svalutation. Le sue qualità estetiche e di intrattenitrice le hanno poi consentito di ottenere la conduzione del programma musicale Jammin su Italia 1. Da allora la De Grenet ha anche intrapreso l'attività da attrice, recitando ad esempio con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ne "I misteri di cascina Vianello". Il ruolo preferito di Samantha è però quello di conduttrice, mansione che svolge da sola o come spalla per programmi come Il tappeto volante di Luciano Rispoli, Candid Camera, Sette per Uno e Festival di Castrocaro (44esima edizione). Nel 2004 ha partecipato anche a La Talpa, unica esperienza in un reality prima di quella all'Isola. Samantha De Grenet nel 2016 ha risposato l'ingegnere Luca Barbato, dal quale aveva avuto un figlio, Brando, e da cui aveva divorziato nel 2006.

© Riproduzione Riservata.