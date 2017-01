SANREMO 2017/ News: Fiorella Mannoia si racconta, la sua partecipazione alla kermesse (oggi, 30 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: FIORELLA MANNOIA SULLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA KERMESSE (OGGI, 30 GENNAIO) - Il Festival di Sanremo 2017 ha i giorni contati: manca poco più di una settimana, e finalmente le luci della kermesse torneranno ad accendersi regalando al pubblico di Rai 1 un'edizione carica di cambiamenti, a partire dalle numero di concorrenti in gara e dal meccanismo di gare stesso. Anche Fiorella Mannoia farà capolino sul palco dell'Ariston, e in un'intervista esclusiva rilasciata a Repubblica ha spiegato come è nato il desiderio di partecipare al Festival è come ha vissuto questi mesi di attesa, preparazione e lavoro: "La verità è che stavo registrando Combattente, il disco era praticamente finito quando è arrivata la canzone. Mi piaceva molto, ero combattuta, ma per inserirla avrei dovuto rimandare l'uscita dell'album, rifare tutti i piani" ha ammesso la Mannoia "Alla fine ci ho rinunciato, però mi dispiaceva lasciarla andare, allora ho pensato: facciamo questa follia, andiamo a Sanremo in gara, una scelta non facile, ma da quando l'ho presa ho cominciato a divertirmi. Mi sono ritrovata a fare cose che non pensavo più di fare, tipo i servizi fotografici con gli altri cantanti in gara. Ci vado con la serenità di una che non deve dimostrare nulla" ha aggiunto ancora, in conclusione "del resto, dopo quarant'anni se dovessi ancora dimostrare qualcosa, ci sarebbe un problema molto serio". Chi non vede l’ora di trovarla sul palco del Festival di Sanremo 2017?

