SERENA GRANDI VS GIULIA DE LELLIS VIDEO, SCONTRO A DOMENICA LIVE: DOTTOR LEMME IMPOSTORE? "AH SCEMA...!" (OGGI, 30 GENNAIO 2017) -Metti in uno studio televisivo (quello di Domenica Live) Serena Grandi e Giulia De Lellis a parlare del dottor Lemme e della sua presunta dieta dei miracoli: e cosa accade? Che in scena va una vera e propria rissa verbale. Da una parte la più datata sex symbol, dall'altra la fidanzata di Andrea Damante: la prima pronta a sostenere i benefici del regime alimentare del controverso farmacista, la seconda pronta a contestarli. Lo scontro va in scena quando la Grandi spiega che, quando telefonava a Lemme, anticipava i suoi insulti per non essere aggredita e diceva:"Pronto, sono quella cicciona di Rimini!". La Serena nazionale ride della sua stessa battuta, ed è a questo punto che la De Lellis interviene:"Ma cosa ti ridi?". La replica della Grandi non si fa attendere:"Ma io rido di quello che c***o voglio! Ah scema, non so neanche di cosa ti occupi!". La futura sposa di Damante prova a rispondere:"Neanche io!", ma a scaturire gli applausi e i cori del pubblico è Serena Grandi:"No, io sono un premio Oscar! Quindi zitta! vai a parlare al Grande Fratello...!". Il primo round sembra essere andato alla Grandi, ci sarà una seconda ripresa la prossima settimana? Intanto clicca qui per il video dello scontro a Domenica Live!

