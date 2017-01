SIMONE SUSINNA, IL MODELLO RIUSCIRÀ A RITAGLIARSI UN POSTO NEL MONDO DELLO SPETTACOLO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Simone Susinna è uno dei naufraghi che parteciperà alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2017. Il bellissimo modello è giovane, ma vanta già un curriculum interessante, avendo già sfilato per Armani, Scervino e Dolce&Gabbana. La svolta avviene quando lascia Catania per trasferirsi a Milano, dove partecipa ad un concorso di bellezza sotto la spinta del migliore amico Luca Napoli, diventato poi il suo manager. La moda è la grande passione di Simone Susinna, che però potrebbe sfruttare l'esperienza all'Isola dei Famosi per provare a fare altro nella vita: il suo sogno è diventare attore, quindi il reality show rappresenta una vetrina importante. Per il modello sarebbe il massimo recitare al fianco di Monica Bellucci, che ha indicato come suo idolo. Simone Susinna non è molto conosciuto, quindi la sua partecipazione all'Isola dei Famosi sorprende da questo punto di vista, ma siamo certi che impiegherà davvero poco tempo ad attirare le attenzioni delle telespettatrici.

SIMONE SUSINNA, POSSIBILE SORPRESA DEL REALITY SHOW O FLOP? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Simone Susinna potrebbe essere una delle sorprese dell'Isola dei Famosi: il modello è stato descritto dalla conduttrice Alessia Marcuzzi - sulle pagine di Chi - come un concorrente dotato di forte personalità, quindi sarebbe davvero riduttivo presentarlo solo come un bel ragazzo. Il giovane catanese dovrà essere bravo a giocarsi le sue carte in Honduras per sfruttare al meglio un'esperienza che potrebbe spalancargli le porte del mondo dello spettacolo. Non essendo un personaggio molto conosciuto, è difficile indicarne pregi e difetti: dovrà farsi scoprire e mettere in luce il suo carattere per farsi strada nel reality show. Le personalità forti non mancheranno all'Isola dei Famosi, quindi Simone Susinna dovrà essere bravo nell'imporre la sua senza esagerare. D'altra parte, il rischio è che resti un concorrente anonimo, ma le premesse fanno ben sperare in vista dell'inizio dell'Isola dei Famosi. E, dunque, cresce la curiosità.

SIMONE SUSINNA, COSA ASPETTARSI DAL MODELLO? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Simone Susinna riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo dopo l'Isola dei Famosi? Molto dipende dalle capacità che il modello mostrerà in Honduras: attirare i riflettori su di sé non sarà difficile per il giovane, che ha una bellezza tale da far girare la testa alle telespettatrici, ma dovrà dimostrare di essere in grado di lasciare il segno. I belloni fanno carriera solo con il trono di Uomini&Donne? Simone Susinna dovrà dimostrare che non è così. Appassionato di calcio, ha conquistato la notorietà nel mondo della moda, quindi non ha alcuna esperienza televisiva: non aver preso mai parte ad un programma tv potrebbe giocare a suo favore, perché gli permetterebbe di far emergere la sua spontaneità, o rappresenta un rischio perché non conosce bene i meccanismi televisivi? Lo scopriremo puntata dopo puntata, di certo c'è che proviene da una famiglia modesta, quindi non dovrebbe essere un problema per Simone Susinna mettersi alla prova.

