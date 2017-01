STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Isola dei famosi, CSI scena del crimine e Quinta Colonna (lunedì, 30 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 30 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, le reti del Biscione propongono una programmazione ricca e variegata, si parte dai reality show con l'inizio della nuova edizione de l'Isola dei famosi, alle serie tv crime con CSI scena del crimine, passando per i film che vengono proposti su La5, Iris e Italia 2, in programmazione anche approfondimento giornalistico e programmi adatti ai bambini sul canale loro dedicato Boing. Sarà un palinsesto veramente adatto per tutti i gusti. In ottica ascolti, da non sottovalutare il ritorno dell'Isola dei famosi, ma neanche la maratona Crime con CSI. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata.

Apriamo questo nostro viaggio nella programmazione Mediaset con Canale 5, che propone una serata all'insegna dell'intrattenimento. Si inizia alle 20.40 con la satira di Striscia la notizia, programma che non sembra mai perdere colpi. A seguire, alle 21.10, l'appuntamento più atteso, parliamo ovviamente dell'Isola dei Famosi, reality giunto alla sua dodicesima edizione. Presentato da Alessia Marcuzzi, affiancata in studio da Vladimir Luxuria, il programma è caratterizzato quest'anno da un folto gruppo di vip pronti a fare parlare di sé. A spiccare tra questi gli attori Raz Degan e Massimo Ceccherini, le belle Nathalie Caldonazzo ed Eva Grimaldi, l'attrice porno Malena e il rapper Moreno.

Location del reality saranno le spiagge di Cayos Cochinos, isola situata in Honduras; a ricoprire il ruolo di inviato sarà l'ex calciatore Stefano Bettarini. Spostandoci su Italia 1, la serata sarà segnata principalmente dagli intrighi e dall'azione di "CSI - Scena del crimine", serie tv ormai entrata nella leggenda. Saranno quattro gli episodi proposti per la sera di lunedì, spazio prima alle ultime due puntate della 15esima stagione, e precisamente agli episodi "Follia omicida" e "Finale di partita". Successivamente Mediaset propone due chicche agli appassionati del genere, prima il film - sempre dedicato a CSI - intitolato "Immortality", uscito nel 2015 e per la prima volta proposto in chiaro, al termine, andrà in onda l'episodio pilota della serie, prodotto nel lontano 2000. Al termine di questa vera e propria maratona crime, alle 23.45 spazio al talk show giornalistico con "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco". Condotto da Pierluigi Pardo, il programma approfondisce i temi dell'ultimo week-end calcistico con l'ausilio di personaggi anche di caratura internazionale (nella puntata scorsa da segnalare Ruud Gullit) e di ospiti fissi come Mughini, Auriemma e Gene Gnocchi.

Su Rete 4, invece, il lunedì sera è nel segno di "Quinta Colonna", programma d'attualità condotto da Paolo Del Debbio. In studio ospiti ed esperti, per discutere insieme di economia, politica e attualità. Cinema d'autore, invece, su La 5, a partire dalle 21.10 spazio a "Moonlight Mile - Voglia di ricominciare", film diretto da Brad Silberling che vede protagonisti grandi del cinema come Dustin Hoffman, Susan Sarandon ed il giovane Jake Gyllenhaal. Il film parla delle vicende dei coniugi Foss, a lutto per la morte prematura della figlia Diane, i due saranno aiutati proprio dal ragazzo della figlia, Joe Nast, che dovrà rivelare loro un segreto per fare incriminare l'assassino di Diane. Su Mediaset Extra spazio invece alla 19esima serie de "Il Segreto", mentre Iris propone "Il Prescelto", thriller con Nicolas Cage. Uscita nel 2006, l'opera di Neil Labute racconta le vicende dell'agente di polizia Edward Malus, sulle tracce di una figlia che non sapeva di avere e poi al centro di un rito pagano. Film anche su Italia 2 con "Tremors", opera del 1990 con Kevin Bacon e Michael Gross. Il film è un cult per gli amanti della fantascienza con venature comiche e horror. Passando a Top Crime ecco le prime due puntate della serie tv polizesca Bosch, mentre Boing propone il film per ragazzi "The Next Step" e il cartone "Lo straordinario Mondo di Gumball".