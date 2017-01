STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I bastardi di Pizzofalcone, Monsters & Co. e Presa diretta (lunedì, 30 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 30 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, il palinsesto di casa Rai, propone un' interessante e vasta scelta di programmi per la storica emittente italiana, all'insegna della fiction, dei film per bambini ma anche di approfondimenti giornalistici e film d'autore. In ottica ascolti, occhio soprattutto alla fiction "I bastardi di Pizzofalcone" e al capolavoro Pixar "Monsters & Co.", ma attenzione anche al classico "C'era una volta il West". Ma eco nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Iniziamo la nostra carrellata con la rete capofila, su Rai 1 riecco "I bastardi di Pizzofalcone", serie che giunta alla sua quinta puntata – sta facendo registrare veri i propri boom d'ascolti. Basata sull'omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni, l'opera vede protagonista Alessandro Gassmann, qui nei panni dell'ispettore Lojacono. Voglioso di riscatto dopo una serie di accuse ingiuste, l'ispettore si trova adesso nel napoletano, voglioso di risolvere una serie di casi intricati insieme alla sua squadra. Da segnalare anche la presenza di Carolina Crescentini, che interpreta il PM di Pizzofalcone, Laura Piras. A seguire, alle 23.35, spazio al talk show con "Porta a Porta", programma in onda da gennaio 1996 e condotto sin dagli esordi dal giornalista Bruno Vespa. Su Rai 2 spazio, invece, a Monsters & Co, film d'animazione del 2001 firmato da Pixar. Opera adatta ai più piccoli, ma piacevole anche per gli adulti che hanno voglia di passare un paio di ore spensierate, è incentrata sulle vicende di James P. Sullivan e Mike Wazowski.

La missione dei due mostri è impaurire dei ragazzini per raccogliere l'energia prodotta dalle urla delle malcapitate vittime e rifornire così la centrale elettrica della città di Mostropoli. Le cose cambiano quando una bambina entra in contatto con il loro (insolito) mondo mostruoso. In seconda serata, invece, Rai 2 propone Operazione Spy Sitter, film del 2010 interpretato da Jackie Chan e Amber Valletta. Si tratta di un'opera divertente, tra commedia e azione: il protagonista è Bob Ho, ex agente della Cia che - mentre è impegnato a fare da baby-sitter ai bambini della vicina - scopre un piano criminale di un gruppo di malviventi russi. È costretto a combatterli, mentre deve difendere i tre bambini. Su Rai 3 riecco l'appuntamento con l'approfondimento giornalistico di Presa diretta, questa volta l'inchiesta principale porta la firma di Elena Stramentinoli, che con "Salari da fame" mostra un'Italia segnata dalle contraddizioni, tra ricchi (il 20% della popolazione) che guidano incontrastati il paese e una produttività che non cresce. Durante la puntata in onda a partire dalle 21.15, da segnalare inoltre un reportage di Riccardo Iacona in Svezia, in cui il giornalista mette in luce i punti di forza del paese del Nord Europa. In seguito, alle 23.10, La Grande Storia presenta il documentario "Memoria di uno sterminio". Da non sottovalutare nemmeno la proposta dei "canali minori".

Su Rai 4 in onda due puntate de "Il caso O.J. Simpson - American Crime Story" investigati, così, i particolari di un caso che ha scosso e non poco l'opinione pubblica statunitense. Su Rai 5, invece, ecco il documentario "America tra le righe - La Mela", in cui Francois Busnel incontra alcuni dei grandi scrittori americani che abitano tra Long Island e New Hampshire. A seguire, alle 22.15, appuntamento con il teatro con "La Trilogia della Villeggiatura", protagonista è Toni Servillo, alle prese con Goldoni, in un continuo confronto con Eduardo De Filippo. Cinema d'autore, invece, su Rai Movie con il capolavoro assoluto di Sergio Leone. Opera del 1968, è il primo episodio della cosiddetta "trilogia del tempo", che si chiuderà nel 1984 con "C'era una volta in America". Un film da non perdere, nel segno di uno straordinario Charles Bronson (che interpreta l'enigmatico "Armonica") e di attori del calibro di Henry Fonda e Claudia Cardinale. Il film è ambientato nell'America del 1800 ed è segnato da scene spettacolari, intrighi e tanta azione in stile spaghetti western. Chiudiamo questa carrellata con Rai Premium, che propone il film francese "Nome in codice: Rose". Si tratta di una commedia con tratti da spy-story: protagonisti sono Claire Keim e Lannick Gautry.