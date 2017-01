STEFANO BETTARINI, DAL GRANDE FRATELLO VIP AL NUOVO REALITY IN VESTE DI INVIATO SPECIALE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Dopo tanto clamore e polemiche accesissime, quest'edizione dell'Isola dei Famosi 2017, che inizierà su Canale 5 oggi, lunedì 30 gennaio, avrà come inviato speciale Stefano Bettarini e come punto di riferimento sul campo per la storica presentatrice Alessia Marcuzzi. L'ex marito di Simona Ventura torna in prima serata sulla rete Mediaset nonostante la sua discussa partecipazione al Grande Fratello Vip, che si è conclusa lo scorso novembre con la vittoria di Alessia Macari. Durante la trasmissione Stefano Bettarini, in una serata con l'amico e concorrente Clemente Russo, si era lasciato andare all'enumerazione delle sue conquiste femminili, convinto che i microfoni fossero spenti. Russo venne espulso per alcuni commenti, mentre Bettarini riuscì a cavarsala con una sgridata in diretta, dato che si era contenuto rispetto al pugile. La vicenda tuttavia - che vedeva coinvolte numerose donne dello spettacolo - ha attirato subito le attenzioni dei media nazionali per molto tempo. Tuttavia, Bettarini è riuscito a riconquistare il pubblico televisivo, arrivando addirittura a salire sul podio al secondo posto ed è ora pronto a partire per l'Honduras, in questa nuova avventura a L'Isola dei Famosi 2017. Come se la caverà?

STEFANO BETTARINI, IL NUOVO INVIATO SPECIALE SI SCONTRERÀ CON VLADIMIR LUXURIA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Nuovo reality per Stefano Bettarini, questa volta nelle vesti di inviato, ruolo che nelle passate edizioni è stato affidato ad Alvin. La produzione Mediaset ha ritenuto di premiare Bettarini con questo ruolo importante, forse perché nonostante la caduta negativa vissuta al Gf Vip, è riuscito a superare quel momento e ad arrivare in finale. Oppure forse perché proprio per questo percorso altalenante è in grado di capire i concorrenti dell'Isola dei Famosi. Stefano Bettarini si è detto entusiasta del nuovo ruolo offertogli nel programma, un'opportunità per dimostrare il suo valore aldilà del brutto episodio al Grande Fratello Vip. Fra i suoi colleghi di questa nuova avventura troverà anche un volto conosciuto, Vladimir Luxuria (presente nel ruolo di opinionista), che l'aveva ripreso durante il Maurizio Costanzo Show per le sue esternazioni al GF Vip... Chissà se voleranno scintille fra i due anche durante l'Isola dei Famosi 2017. Si preannuncia un'edizione ad alto rischio tra concorrenti variegati e inviati discussi.

STEFANO BETTARINI, FOTO: L'EX CALCIATORE RAGGIUNGE LE HONDURAS PRONTO A RISALIRE LA CHINA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - In queste ore Stefano Bettarini ha già raggiunto le spiagge delle Honduras per aspettare l'arrivo dei concorrenti, come ha mostrato attraverso un selfie sui social. Lo troviamo infatti al fianco dell'elicottero con cui si sposterà fra le varie location, sereno e felice di questa nuova avventura. Alto, fisico atletico scolpito, sorriso a 32 denti, Stefano appare in forma smagliante, pronto a rincominciare dopo l'empasse subito durante la sua precedente partecipazione televisiva. Clicca qui per vedere la foto di Stefano Bettarini. A quarantaquattro anni, dopo un percorso fatto di cadute e risalite, l'Isola dei Famosi potrebbe rivelarsi un'occasione da cogliere al volo per ritagliarsi uno spazio proprio in televisione. Infatti anche durante il Grande Fratello Vip non ha nascosto di anelare ad un futuro nel mondo del tubo catodico. Forse durante questa dodicesima edizione del programma riuscirà sorprendere tutti...

