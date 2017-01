Stefano de Martino / Ultime notizie: fratelli si nasce! (oggi, 30 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: FRATELLI SI NASCE! (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Una nuova settimana sta per iniziare per Stefano De Martino e tutti coloro che continuano a seguirlo sui social e in tv. Tra coreografie, conduzione del pomeridiano in onda su Real Time, Stefano De Martino è sempre sotto i riflettori specie adesso che è ufficialmente libero dal matrimonio con Belen Rodriguez e da un momento all'altro potrebbe spuntare la sua sostituta ufficiale. Resta il fatto che il ballerino continua a passare i suoi fine settimana in famiglia e anche qualche ora fa ha deciso di usare Instagram per postare una foto del suo amato fratello. Non c'è dubbio sul fatto che buon sangue non mente e che il ragazzo non sono assomiglia moltissimo a Stefano De Martino ma che è quasi una goccia d'acqua con il suo nipotino, il piccolo Santiago. I fan hanno subito notato la somiglianza e non solo visto che le fan pià giovani di Stefano sono già pronte a seguire anche il giovane della famiglia che, magari, un giorno sbarcherà in tv proprio come il fratello magari proprio per ballare o cantare alla corte di Maria De Filippi. Per ora non ci rimane che guardarlo qui in foto.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: BELEN CONTRO GLI HATERS, MA IL BALLERINO NON REPLICA IN SUA DIFESA (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino così come Belen Rodriguez, è costantemente al centro del gossip italiano. L'ex coppia infatti, il 24 gennaio 2017 ha ufficialmente divorziato creando i primissimi malumori da parte di fan ed estimatori che speravano in un possibile ripensamento della coppia, ed invece... il sogno si è infranto per sempre. Di recente però, dopo la delusione dei fan è arrivata anche la nuova arrabbiatura di Belen con protagonista l’ex marito: cosa è successo? Belen Rodriguez così come Stefano De Martino, sono costantemente nell'occhio del mirino degli haters che non perdono l'occasione per puntare il dito e scrutare ogni gesto. Belen Rodriguez di recente ha pubblicato uno scatto raffigurante sua madre e suo padre da giovani scrivendo: "Non saprei a chi assomiglio di più!". Una fotografia bella, personale ed intima che, almeno di regola, non avrebbe dovuto sollevare alcun tipo di critica... ed invece! "Peccato tu non abbia preso da loro il senso di 'per sempre'", ha scritto un utente in riferimento alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Questo commento però, non è passato inosservato e così Belen ha voluto rispondere per le rime: "Fino a prova contraria non è stata una mia scelta. Dopodiché la vita ti aiuta a decidere, per conto delle proprie esperienze. Ahy ahy Dio fai chiudere la bocca alla gente, che parla senza sapere. È così! Sempre la stessa cosa! Lo dico e lo ridico! Viviamo in un mondo al contrario, dove paga chi non deve pagare! Mamma mia!". Belen ha quindi voluto ribadire che – forse – la fine del suo matrimonio non è assolutamente dipesa da lei, scrivendo appunto: “non è stata una mia scelta”. Proprio la showgirl infatti, durante il corso de L’Intervista da Maurizio Costanzo, aveva dichiarato di essere stata lasciata da Stefano e che, durante l’estate, il gossip aveva puntato il dito solo contro di lei, difendendo invece il ballerino che, a detta dell’ex moglie: “non è un santo!”. Stefano però, di fronte tutto ciò ha preferito ancora una volta restare in silenzio.

© Riproduzione Riservata.