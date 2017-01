STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi verranno trasmessi oggi, 30 gennaio 2017, al Tg satirico? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 30 gennaio 2017) - Torna il consueto appuntamento con Striscia la notizia, in onda questa sera, lunedì 30 gennaio 2017, su Canale 5. Prima di scoprire i nuovi servizi presentati da Greggio e Hunziker, vediamo cosa è successo nella puntata dello scorso sabato. Momento di esordio per una nuova rubrica del telegiornale satirico, la rubrica chiamata "le interviste di Michelle". Mr. Neuro si occupa di furti di sampietrini a Roma in generale e a Piazza del Popolo in particolare. L’inviato sottolinea come alcuni turisti non si fanno scrupolo di rubare i sampietrini, allo scopo di portare nelle proprie residenze dei ricordi della città eterna. Viene intervistato il sovraintendente ai beni culturali del comune, che afferma che la municipalità capitolina sta cercando una soluzione ottimale al fenomeno dei continui furti. È la volta della brava Cristina Gabetti, che si interessa della pratica di crowdfunding, molto utilizzata nel presente per la partenza di piccole imprese innovative, che hanno a disposizione una buona idea ma che non hanno molti soldi a disposizione. L’inviata intervista un amministratore delegato della società di crowdfunding, che non si esime dal fare alcuni esempi relativamente ad alcune aziende finanziate. Il Genio di Striscia continua ad investigare sulla brutta pratica del secondary ticketing, e in tale contesto intervista alcuni dei collaboratori di Vasco Rossi. La questione era stata sollevata in una delle puntate di qualche giorno fa, e come al solito aveva evidenziato delle grosse "magagne" relativamente alla vendita di alcuni eventi. I collaboratori del grande artista non fanno altro che sottolineare come Vasco sa riuscito a sconfiggere il bagarinaggio elettronico, e giustificano le cattive risultanze della scorsa puntata, affermando che si tratta solamente di alcune centinaia di casi, da ricondurre solamente a privati animati dalla voglia di lucrare qualche soldo. Luce Sardella per la rubrica la "Speranza Verde" porta lo spettatore in una serra del bolzanino che si interessa di orchidee: l’inviato intervista in tale contesto la proprietaria, che sottolinea come all’interno della sua azienda ci siano oltre 150 specie di fiori, per un totale di oltre 600.000 esemplari. Molto bella la spiegazione della professionista, che di fatto fa vedere allo spettatore come si espleta la coltivazione dei fiori per avere delle orchidee bellissime da proporre agli acquirenti di tutto il mondo. Un sottopasso incompiuto a Rimini è la base del servizio del bravo biker Brumotti, che documenta come in una zona fronte mare della bella cittadina balneare si trovi un opera, che - nonostante dodici anni di lavori - ancora non ha visto il suo intero compimento. La rubrica Soda Caustica si sofferma sull’abbigliamento di Federica Nargi, che durante una registrazione della trasmissione Verissimo si è presentata con un bell’abito a tuta, con l’unico problema evidenziato dai telespettatori che vede l’uso dell’abito anche in altre trasmissioni della rete.

