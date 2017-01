SUSPIRIA/ Da oggi al cinema il film diretto da Dario Argento con Jessica Harper (30 gennaio 2017)

SUSPIRIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (30 gennaio 2017) - Il 30 gennaio 2017 sarà possibile vedere sul grande schermo un film horror che ha segnato gran parte della storia di questo genere, diretto da quello che è considerato uno dei più grandi maestri italiani dell'horror, Dario Argento. Si tratta di Suspiria, film del 1977 che è stato completamente restaurato da laboratorio tedesco TLEFilms Film Restoration & Preservation Services in 4k. Suspiria si ispira nella sua sceneggiatura al libro di Thomas De Quincey Suspiria De Profundis, dura 95 minuti e fu girato in 35 mm. Gli interpreti del film sono Jessica Harper (Susy Benner), Stefania Casini (Sarah), Flavio Bucci (Daniel), Miguel Bosé (Mark), Barbara Magnolfi (Olga), Alida Valli (miss Tanner), e nel cast figura anche lo stesso Dario Argento nel ruolo del narratore. Il trailer della versione restaurata del film, che fa parte della libreria Videa, è stato presentato in anteprima nel mese di novembre al Lucca Comics & Games.

SUSPIRIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (30 gennaio 2017) - Susy è una giovane che ama la danza classica e che vuole diventare sempre più brava. Per questo motivo decide di iscriversi ad un'importante accademia di danza che si trova a Friburgo. Fin dal primo momento in cui arriva all'istituto però inizia ad intuire che in questo luogo si cela qualcosa di strano. Inizialmente le viene impedito di entrare; quando infine riesce a prendere alloggio nella scuola iniziano ad accadere una serie di fatti macabri e misteriosi che includono la morte tragica di alcune studentesse. Susy cerca di capire cosa stia accadendo, e finisce per scoprire che la scuola è popolata in realtà da streghe.

SUSPIRIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (30 gennaio 2017) - Suspiria è uno dei film di maggior successo diretti da Dario Argento, secondo solo a Profondo Rosso. Insieme a Inferno (1980) e La terza madre (2008) fa parte della cosiddetta trilogia de Le tre madri. Il film fu girato in diverse location della Germania, tra le quali la Foresta Nera, Friburgo e Monaco di Baviera. La versione restaurata di Suspiria esce al cinema in tre giornate soltanto, il 30 gennaio 2017, e il 1 e 2 febbraio 2017, per la distribuzione di QMI/Stardust. Nel frattempo sono state ultimate le riprese del remake del film, diretto da Luca Guadagnino. Nel rifacimento compare nel cast di attori l'interprete originale del film, Jessica Harper. Il restauro è riuscito a valorizzare al meglio la fotografia di Luciano Tovoli. Una curiosità: tra le operazioni portate avanti per il restauro c'è stata anche la creazione del font Suspiria da parte della LVR Digital di Roma, che si è occupata di ricreare i titoli di testa del film. Secondo il regista del film, Dario Argento, riproporre sul grande schermo pellicole risalenti a qualche tempo addietro è un'operazione molto importante perché consente ai più giovani di recuperare dei titoli che hanno fatto la storia del cinema. Inoltre ritiene che i film horror continuino ad avere, attraverso la paura che suscitano, un effetto catartico estremamente utile sull'animo umano.

br/>© Riproduzione Riservata.