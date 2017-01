UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni: Nico ha scelto Beatrice? (Oggi, puntata 30 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: Nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole vedremo Nico, il figlio di Renato, propendere più verso Beatrice piuttosto che Susanna. Si riaccenderà, dunque, all'improvviso, il fuoco della passione tra il giovane tirocinante avvocato e l'affascinante super advisor. Il problema per Nico è che già da tempo sta avendo un flirt, o qualcosa di più, con Susanna, e che dunque la relazione con Beatrice è, sulla carta, inammissibile, davanti agli occhi di Susanna, ma anche per una forma di rispetto nei confronti di una persona che, nel frattempo, si sta giocando il posto di lavoro proprio con Nico. Sempre nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Renato scoprire la relazione che intercorre tra Nadia e Alberto Palladini. L'uomo sarà più arrabbiato con Alberto che con Nadia e inizierà a pensare il modo in cui intende fargliela pagare a caro prezzo. I sospetti dunque di Ornella e Raffaele si sono rivelati veritieri, Nadia stava tradendo, e da tempo, il povero Poggi. Va da sé che la relazione tra i due, in questo preciso momento, non sarà più come prima per Nadia e Renato. In che modo, i due, usciranno dall'empasse? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: TUTTO PRONTO PER LA VENDETTA DI RENATO? - La puntata di Un posto al sole dello scorso venerdì si è conclusa come sospettato: mentre Nadia e Alberto si baciavano nel giardino di Palazzo Palladini, sono stati scoperti dal povero Renato, in precedenza pronto a fidanzarsi con la sua compagna. Ma quale sarà la reazione di Poggi di fronte all'evidenza dei fatti? Le anticipazioni riportano che l'uomo vagherà per le vie della città cercando di prendere una decisione sul suo futuro con Nadia, ma quale sarà la sua prossima mossa? Sebbene l'atteggiamento dell'ucraina sia a dir poco criticabile, sui social network i fan si dicono certi che questa volta sarà Alberto a pagarne le conseguenze. 'Secondo me, Renato se la terrà e inizierà una sorta di vendetta nei confronti di Alberto. E farà bene!' , ' Anche secondo me Renato farà finta di niente per qualche giorno per vedere come si comporta Nadia, non darei per scontato che tra loro sia finita' ,' Nadia vuole bene a Renato, anche se odio come si comporta, comincio a pensare che tutto si risolverà per il meglio'.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: RENATO E NADIA SI LASCIANO? - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 per un nuovo avvincente appuntamento caratterizzato dalla crisi apparentemente insanabile tra Renato e Nadia. I sospetti di Raffaele purtroppo si trasformeranno in una triste realtà e Poggi sarà costretto a vedere suoi stessi occhi la compagna baciare Alberto. In preda al nervosismo e alla depressione, il padre di Niko si allontanerà da Palazzo Palladini e vagherà per le vie della città senza meta, alla ricerca di una importante decisione sul suo futuro. Affronterà Nadia, dicendole di avere scoperto il suo tradimento o preferirà lasciare correre, consapevole che mai una donna così giovane e attraente potrà accettare di vivere al suo fianco? Mentre lui rifletterà sul suo futuro, Nadia avrà le idee chiare sul da farsi, mettendo le cose in chiaro con Alberto e dicendogli che la loro relazione non potrà andare oltre. Ma potrebbe essere troppo tardi! Il rapporto tra Roberto e Marina continuerà ad essere molto stretto: la Giordano sarà al fianco dell'ex fidanzato quando lui farà ritorno a casa, dopo l'operazione. Il loro ritrovato legame non sfuggirà all'occhio attento di Serena e Filippo che si chiederanno cosa stia accadendo tra la coppia. Patrizio continuerà a negare il suo desiderio di migliorare il proprio aspetto fisico, mentre i dubbi di Rossella sulla stranezza del suo comportamento si faranno più concreti. Cosa nasconderà il suo fidanzato?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI: Un Posto al Sole, la soap opera partenopea che da ben ventuno anni regala emozioni al pubblico italiano, va in onda anche venerdì 27 gennaio puntuale alle 20.40. I dubbi di Raffaele si fanno sempre più reali, il portiere di palazzo Palladini ha infatti intravisto fra le lenzuola del letto di Alberto una canottiera di seta femminile. Subito l'avvocato ha dato spiegazioni non richieste, ha infatti detto che appartiene ad una sua collega. Raffaele invece crede che appartenga a Nadia e decide di parlarne con sua moglie Ornella, quest'ultima lo convince a concedere a Nadia il beneficio del dubbio, soprattutto per il bene di Renato, anche se lei in persona l'ha vista uscire dalla umile dimora di Alberto. Per Raffaele oramai non ci sono più dubbi, i due se la intendono ma decide di accettare il consiglio di sua moglie ovvero di affrontare la situazione con un po' più di prudenza. L'intervento al cuore di Roberto Ferri è andato bene e come sempre al suo fianco ci sono Filippo e Marina, anche se quest'ultima pensa spesso al suo rapporto con Matteo Serra. Il caso vuole che anche Matteo sia in ospedale per un accertamento ma il suo orgoglio lo ha spinto a non avvicinarsi a Marina, alla quale però riserva sempre un pensiero carino. Silvia e Michele hanno invece deciso di uscire con Teresa e Otello, magari per andare al cinema e poi a mangiare una pizza. Tutto questo per lasciare la casa libera a Rossella che finalmente potrà trascorrere qualche ora da sola con Patrizio. Otello sembra non avere proprio voglia di uscire e non si schioda dal divano ma Michele è pronto a tutto e gli promette una partita a bowling e di mangiare il baccalà, le due cose che più detesta al mondo, solo per il bene di sua figlia. Intanto Patrizio è tornato dalla palestra esausto e inizialmente declina l'invito della sua fidanzata ma quando poi scopre che resteranno completamente soli decide di andare e le confessa anche che sta andando in palestra per mettere su un po' di muscoletti visto che tutti lo considerano un po' gracilino. Renato invece racconta a Raffaele dell'emozione di Nadia quando ha visto i fiori e letto il biglietto con la sua dedica e gli confida che comincia davvero a starci bene insieme. Per questo motivo ha pensato di fare un passo piuttosto significativo, regalarle un diamante come anello di fidanzamento ed è già passato in gioielleria perché nella vita bisogna cogliere l'attimo. Per Raffaele è invece un passo azzardato e decide di dirgli cosa sa, Renato le considera soltanto delle illazioni, visto che non ha prove ma quando rientra a casa non resiste e controlla il cellulare di Nadia e non trova nessuna traccia di tradimento. Nadia vede tutta la scena, non interviene ma decide di andare da Alberto per chiedergli di essere lasciata in pace perché non riesce a vivere più con l'ansia di essere scoperta. Alberto ancora una volta non ascolta le sue richieste e non riesce a credere che lei non voglia più vederlo, così le corre dietro e la bacia in cortile ma i due non si accorgono che Renato ha visto tutto. Chissà come reagirà il povero Renato, farà finta di niente o affronterà Alberto e soprattutto la sua compagna che lo ha tradito sotto al naso.

