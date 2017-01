Anticipazioni Una vita puntata 31 gennaio: Lourdes caccia via Trini di casa!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: LOURDES CACCIA DI CASA TRINI - Lo scontro tra Trini e Lourdes sarà una delle trame principali della puntata di Una vita di domani pomeriggio, dove le due rivali in amore si troveranno ancora di fronte in un drammatico faccia a faccia. La simpatica Trini, infatti, deciderà di tornare in casa Palacios per indagare sugli intrighi della madre di Maria Luisa e sarà in tale circostanza che si troverà di fronte a Ramon, che non riuscirà a negare i suoi sentimenti per lei. Ma l'abbraccio che seguirà sarà molto breve: la coppia, più innamorata che mai, verrà infatti sorpresa da Lourdes che sarà vittima di una vera crisi di nervi. Inizierà a sbraitare nei confronti della rivale, dicendole di andare immediatamente dalla sua casa. Ramon sarà costretto a seguire tale terribile diverbio, senza nulla potere di fronte ai comandi della sua perfida moglie. Avrà il coraggio di prendere posizione almeno questa volta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: L'ENTRATA IN SCENA DI HUMILIDAD - Una vita tornerà anche domani su Canale 5, a partire dalle ore 14:10 circa. In tale appuntamento Teresa si ripresenterà nel quartiere di Acacias 38, decisa a riportare alla mente i ricordi del suo triste passato. Sarà in questa occasione che Juliana presenterà la maestra a Cayetana e l'incontro darà le conferme che la nuova protagonista della telenovela spagnola andava cercando. In lei, infatti, si farà ancora più viva la consapevolezza di avere già incontrato quella donna molti anni prima e per questo ne resterà profondamente turbata, sentendosi letteralmente tormentata dai ricordi. Sarà ancora una volta Mauro la persona alla quale lei si rivolgerà, chiedendogli aiuto nel ricomporre il puzzle di un'infanzia tanto dolorosa. Quando si allontanerà dallo studio dell'ispettore San Emeterio, ci sarà un'altra che persona che vi entrerà: si tratterà di Humilidad, la fidanzata di Mauro! Ma allora, perché l'uomo ha dato l'impressione di essere interessato a Teresa, se è giù impegnato con un'altra donna? Tra i tanti problemi che caratterizzeranno la puntata odierna di Una vita, non potrà mancare l'ennesimo passo falso di Trini che si presenterà a casa Palacios alla ricerca di prove che possano confermare la colpevolezza di Lourdes. Anche in questo caso, però, qualcuno la sorprenderà in atteggiamento inequivocabile...

