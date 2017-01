ANTICIPAZIONI UNA VITA / Puntate spagnole e italiane: Trini pronta a tornare a casa Palacio, Lourdes fuori dai giochi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 GENNAGIO - Trini non demorde ed è pronta a tutto per incastrare la sua storica rivale Lourdes per le sue malefatte. Ne avremo ulteriore conferma nella puntata di Una vita in onda oggi su Canale 5 nella quale la seconda signora Palacios non demorderà di fronte ai recenti problemi legati alle sue indagini. Per questo, dopo il fallimento del colloquio con gli avvocati del cantiere, Trini deciderà di compiere una nuova mossa, chiedendo ancora una volta l'aiuto di Fabiana. Quest'ultima le permetterà di entrare in casa Palacios alla ricerca di nuovi documenti che provino il coinvolgimento di Lourdes in affari poco sporchi ma non farà in tempo a frugare tra i cassetti che incontrerà Ramon. Sarà in tale occasione che l'uomo, sorpreso per la presenza della donna che non ha mai smesso di amare, le chiederà dei chiarimenti, finendo per ammettere ancora una volta i propri sentimenti per lei. Trini e Ramon si stringeranno in un romantico abbraccio, almeno fino a quando la perfida Lourdes li sorprenderà!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI ITALIANE 30 GENNAIO - Sarà una settimana molto importante quella che comincia oggi per i telespettatori di Una vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Già da qualche giorno, Mauro e Teresa sono apparsi molto vicini, tanto che è stato inevitabile chiedersi se tra loro fosse già sbocciato l'amore. I dubbi però si trasformeranno in realtà nella puntata di oggi pomeriggio. La maestra, infatti, si recherà ancora una volta nello studio dell'ispettore, chiedendogli di aiutarla a fare chiarezza sul suo passato, chiarendo i tasselli mancanti della sua identità. Sarà in tale occasione che la coppia sarà per la prima volta molto vicina, dando l'impressione di essere sul punto di scambiarsi il primo bacio appassionato. Sarà la volta buona? Sembra purtroppo che dovremo attendere ancora qualche tempo per questo importante passo in quanto, dopo avere deciso di continuare insieme nelle segretissime indagini, Mauro e Teresa saranno siul punto di essere scoperti da qualcuno: avete già capito di chi stiamo parlando?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI ITALIANE 30 GENNAIO: LEONOR TIRA UN RESPIRO DI SOLLIEVO - La puntata di Una vita di oggi porterà finalmente buone notizie per Leonor, che ha rischiato di finire in grossi guai a causa della disputa con Navas, furioso dopo avere visto pubblicato il romanzo 'Servire e tacere'. Come richiesto dalla giovane Hidalgo, l'editore leggera 'L'ardua scelta, volume 2' deciderà di non proseguire con le sue iniziali intenzioni: non la denuncerà per inadempienza contrattuale, stringendo con lei un accordo sulla pubblicazione di tale lavoro. La figlia di Rosina e Maximiliano potrà quindi tirare un respiro di sollievo e anche il marito Pablo potrà dirsi soddisfatto per raggiungere il risultato che si era prefissato. Anche se in un primo momento Susana si dirà contraria, Leandro riuscirà a convincerla a dare una possibilità a Martin, assumendolo in sartoria come garzone. L'amico di Casilda potrà quindi stabilirsi definitivamente ad Acacias 38, diventando d'ora in avanti un membro fisso del cast della telenovela spagnola. Riserverà in futuro importanti sorprese?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LE MINACCE DI CAYETANA A FABIANA - Fin dal giorno in cui Fabiana è stata spinta da Cayetana giù dal balcone, i telespettatori spagnoli di Una vita sospettavano che la questione avrebbe riservato più di qualche sorpresa. La domestica avrebbe avuto il coraggio di denunciare la figlia, costringendola di fatto a finire in carcere? O ancor peggio, Cayetata avrebbe fatto del male alla madre uccidendola nella stanza d'ospedale in cui si trovava? La questione avrà importanti esiti, confermando ancora una volta la crudeltà della dark lady: consapevole dei rischi corsi, la vedova di German deciderà di compiere la sua mossa, minacciando la madre e dicendole che se parlerà, lei la rinchiuderà in una casa di riposo. Dovrà dunque stare in guardia, tenendo la bocca chiusa se non vorrà finire in grossi guai. Ciò basterà per convincere la donna a tacere? Cayetana potrebbe farla franca anche questa volta, sempre che Mauro glielo permetta...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ELVIRA E SIMON SEMPRE PIU' PROTAGONISTI! - La terza stagione di Una vita ha ufficialmente preso il via in Spagna, con qualche novità e tante conferme. La notizia più importante è che, a differenza di quanto accaduto in passato, Mauro e Teresa non usciranno di scena, restando grandi protagonisti anche se dovranno fare i conti con un nuovo villain: sarà Fernando, oltre che la sempre presente Cayetana, a mettere i bastoni tra le ruote al loro amore. Ma la grande novità viene dall'altra coppia regina, che con il passare delle settimane avrà un ruolo di primo piano (sarà la protagonista della quarta stagione?). Si tratterà di Elvira e Simon, il cui amore sarà una certezza dopo che entrambi per la prima volta apriranno il loro cuore ammettendo i propri sentimenti. Anche questa volta, però, non tutto sarà facile, in quanto i due innamorati dovranno fare i conti con l'opposizione di Arturo, il severo soldato padre di Elvira che avrà altri progetti per il futuro sentimentale della figlia.

