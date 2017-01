UOMINI E DONNE GOSSIP / News: Aldo Palmieri e Alessia Cammarota verso la riconciliazione, ecco tutti gli indizi (oggi, 30 gennaio 2017)

GOSSIP UOMINI E DONNE, NEWS: ALDO E ALESSIA DI NUOVO IN LOVE? - Nonostante Aldo Palmieri e Alessia Cammarota siano degli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, le loro dinamiche amorose hanno interessato il pubblico da casa con partecipazione ed affetto. Quando si sono riaperti i battenti della nuova stagione del programma di Maria De Filippi infatti, c'è stato spazio anche per loro e la crisi matrimoniale che stavano affrontando. Aldo e Alessia sono stati ospiti del trono classico per raccontare della fine del loro amore nonostante la Cammarota fosse ancora visibilmente innamorata dell'ex tronista. Lui di contro, oltre a confessare di averla tradita, aveva anche affermato di non provare più l'amore dei primi tempi. La coppia però, non è mai realmente lasciata del tutto anche perché, Alessia è rimasta a Catania dove con Aldo ha aperto un pub e lavora con lui oltre a condividere anche l'amore del piccolo Niccolò. In base alle ultimissime news di gossip però, pare che qualcosa stia cambiando nel loro rapporto. Aldo e Alessia infatti, sono tornati ad essere molto attivi sui social (specie Instagram), dove condividono quotidianamente foto e video anche nelle Instagram Stories, spartendo con i fan la loro quotidianità. Questa inedita ritrovata intesa, ha fatto fortemente pensare ad un possibile ritorno di fiamma e forse, la voglia di ricominciare è nuovamente dietro l'angolo. Lo scambio di messaggi tra i due, non lascia spazio a molti dubbi, specie dopo che Aldo ha pubblicamente scritto che la moglie è troppo per lui (con tanto di cuore al seguito). Il loro ritorno di fiamma sarà ufficializzato durante Uomini e Donne?

