UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Manuel Vallicella medita l’addio: la corteggiatrice Carmen tenta l’ultima carta (Trono Classico, 30 gennaio)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA MEDITA L’ADDIO, LA CORTEGGIATRICE CARMEN CERCA DI TRATTENERLO – Manuel Vallicella potrebbe davvero lasciare il trono di Uomini e Donne. Il tronista veronese, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Manuel Vallicella ha rivelato di non sentirsi più a suo agio nel ruolo di tronista e di non riuscire a reggere la pressione della situazione. Maria De Filippi, però, gli ha chiesto di prendersi del tempo prima di decidere definitivamente. Nella prossima registrazione del trono classico, dunque, Manuel Vallicella annuncerà se lascerà davvero il trono o continuerà a cercare l’amore in tv. Nel frattempo, la corteggiatrice Carmen sta cercando di convincerlo a restare sul trono. Sui social, Carmen che, dopo aver conosciuto anche Luca Onestini ha deciso di continuare a corteggiare Manuel, ha lasciato un messaggio sui social che sembra diretto proprio a Manuel Vallicella. “Agisci sempre e non fermarti MAI” ha fatto sapere Carmen sui social network. Nel frattempo, anche Raffaella Mennoia si è lasciata andare ad un commento sui social dove ha scritto: “Tutto molto complicato quest’anno…”. Cosa deciderà, dunque, Manuel Vallicella? I fans sperano di vederlo ancora sul trono di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI, LA TRONISTA PIU’ SEGUITA – Sonia Lorenzini è al settimo cielo. Dopo essere stata la protagonista indiscussa del trono di Claudio D’Angelo, Sonia Lorenzini sta oscurando Manuel Vallicella e Luca Onestini. La tronista, nonostante sia finita nella bufera per la sua presunta conoscenza con Federico Piccinato con il quale sarebbe d’accordo per la scelta finale, è la più seguita. Le puntate del trono classico di Uomini e Donne, dedicate a Sonia Lorenzini, infatti, sono attualmente le più seguite dal pubblico. Dotata di un carattere forte e determinato, Sonia è in grado di attirare l’attenzione del pubblico come pochi. Gran parte delle puntate del trono classico sono dedicate al suo percorso. Ad aiutarla, tuttavia, sono anche i suoi corteggiatori che, come ha ammesso Tina Cipollari, sono tutti dei bellissimi ragazzi. Sonia, dunque, è al settimo cielo. Nonostante le critiche e i dubbi sul suo percorso, la Lorenzini continua a camminare a testa alta e a cercare l’amore folle che l’ha portata a lasciare il trono di Claudio D’Angelo prima della scelta finale.

© Riproduzione Riservata.