UOMINI E DONNE / Gossip e news: Claudio e Mario, insieme per amore o per business? La coppia non convince più! (oggi, 30 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: FOTO, CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, COPPIA DA VETRINA? LE NUOVE POLEMICHE SOCIAL - Il trono classico di Uomini e Donne durante la prima stagione del programma ha regalato al pubblico il primo trono gay della storia. Maria De Filippi ha voluto "rischiare" portando in onda le dinamiche di Claudio Sona rimasto letteralmente "folgorato" dal simpaticissimo Mario Serpa, il "romanaccio de Roma" che - almeno in quel momento - sembrava letteralmente avergli "strappato" il cuore. Le esterne di Mario e Claudio infatti, emozionavano, non solo il pubblico da casa e in studio, ma anche i diretti interessati, creando degli sviluppi ricchi di sentimenti veri. Durante il corso della loro scelta inoltre, anche Monica Cirinnà ha voluto condividere un messaggio ringraziando sia Maria ma anche Claudio per il percorso pulito e senza troppi fronzoli. Dopo la scelta, i ragazzi si sono portati a casa un arricchimento del loro bagaglio culturale così come umano anche se, le prime ombre si sono evidenziate dopo poco. Ad aprire le danze ci aveva pensato una battuta di Stefano Gabbana per poi proseguire con un tatuaggio di Claudio realizzato da poco ed uguale al suo ex. Mario nel frattempo è diventato opinionista fisso del trono classico per sparare a zero su Sonia e, i loro account ufficiali di Instagram, sono pieni zeppi di fotografie da "set". La coppia sincera quindi, secondo le polemiche e le osservazioni social, si è ben presto trasformata in "business", così come Tina Cipollari ripete di frequente. Il loro amore quindi è costantemente esposto in “vetrina” e le loro effusioni non fanno parte di una serie di scatti personali da condividere con i fan, ma sono fotografie sempre perfettamente in posa frutto di accurati servizi pubblicitari. I fan quindi, stanno severamente incominciando a storcere il naso reputando il loro amore una sorta di “farsa”. Cliccate qui per visionare l’ultimo scatto di coppia.

